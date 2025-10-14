"Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака"

Аутор:Маријана Ивељић
14.10.2025
19:09
Коментари:0
"Ми вјерујемо да би трајно рјешење за БиХ било то да се БиХ организује тако што би имала три ентитета, тиме што би се Федерација подијелила на муслимански и хрватски ентитет. Онда би ти ентитети биле изборне јединице и то би било најбоље за будућност јер онда се нико не би могао мијешати у изборне процесе једног народа и да се та конститутивност најбоље изражава кроз тај процес", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ове изјава, очекивано засметала је политичарима у ФБиХ. Док политичари из Сарајева по старом обичају шире панику и оптужбе, Милорад Додик и Драган Човић истичу да без искреног дијалога и једнакости сва три народа нема ни стабилне БиХ.
Дежурни "Сарајлија" који прича о запаљивој реторици је Елемедин Конаковић.
"Сад би запаљивим изјавама преносио и кризу у већи и много снажнији бх. ентитет Федерацију БиХ причама о трећем ентитету", каже министар спољних послова у Савјету министара БиХ.
Измјеном Изборног закона, рекао је Милорад Додик онемогућило би се прегласавање хрватског народа на изборима. Приједлог о формирању хрватског и бошњачког дијела унутар ФБиХ није пријетња држави већ покушај да се коначно успостави функционалан поредак, порука је из Српске. "Сарајевске сећије" опет дијеле лекције о моралу и политици каже Сања Вулић, а једино знају како да буду гласни када немају шта рећи.
"Они да знају шта је идентитет и припадност неком народу , шта је то конститутивност, они никада такве ствари не би коментарисали. То су људи који су без икаквог правца, људи без икакве визије, људи који су страни послушници", каже Сања Вулић, шеф Клуб посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
"Свима онима којима смета сарадња СНСД-а и ХДЗ-а поготово иy Сарајева на првом мјесту смета постојање Срба и Хрвата у БиХ односно им то да Срби и Хрвати имају нека права. Потпуно јасно видимо да су они у Федерацији јако вриједно радили на томе да Хрвати остану без било каквих права да Хрвати немају могућности да иyаберу своје представнике", каже Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Док се у Сарајеву одбацују сви приједлози који долазе из Бањалуке и Мостара, евидентно је да без истинског договора три народа БиХ не може напријед. Посљедње поруке отварају питање - жели ли БиХ стварни дијалог и стабилност или ће и даље остати заробљена у старим сукобима и једностраним интересима.
