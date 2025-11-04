Logo

Ево због чега се мушкарцима цијепа мајица када добију дијете

Извор:

Крстарица

04.11.2025

22:00

Коментари:

0
Ево због чега се мушкарцима цијепа мајица када добију дијете
Фото: Pixabay

Цијепање мајица или кошуља као обичај када неко постане отац и даље је жив на нашим просторима. Али ријетко ко зна зашто се овај обичај одржава и шта симболизује.

Према народном вјеровању, цијепање одјеће представља симболично „скидање“ старог идентитета и „облачење“ новог. Тај гест означава почетак нове улоге у животу оца. То је озбиљна улога која мијења живот, прелазећи из улоге мушкарца у улогу оца који треба да васпитава дијете и води га кроз животне изазове.

Далибор Демировић

Хроника

Стравична исповијест мајке Далибора, осумњиченог за брутално убиство своје Катарине

У давна времена, када су порођаји често били код куће, у скромним условима, мајке би бебу умотале у тканину за заштиту од хладноће. Очеви би тада често цијепали своју одјећу, попут мајице или кошуље, како би је користили за умотавање бебе.

Уколико отац није био присутан на порођају, први пролазник би се затекао за ту сврху. Такође, постоји вјеровање да други мушкарци цијепају очеву одјећу како би привукли срећу и благослов очинства на себе.

Неке интерпретације иду толико далеко да вјерују како ће особа која узме дио исцјепане одјеће добити дијете истог пола као и отац чију одјећу цијепају.

Хљеб

Савјети

Додајте овај састојак у домаћи хљеб и остаће свјеж данима

У неким дијеловима земље, очева одјећа се цијепа само ако се роди дјечак. Особа која добије тај дио одјеће такође ће, према вјеровању, добити сина у будућности.

Подијели:

Тагови:

otac

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

Занимљивости

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

1 ч

0
Дом Пензионера Тузла пожар

Хроника

У Дому пензионера у Тузли избио пожар: Настала паника међу штићеницима и особљем

1 ч

0
Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић за АТВ: Имали су велику шансу и пропустили је

1 ч

0
Тресло се тло у Русији

Свијет

Тресло се тло у Русији

1 ч

0

Више из рубрике

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

Занимљивости

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

1 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Крај мјесеца доноси незамисливо богатство за ова 3 знака

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Немојте им повјеравати тајне: Припадници ових знакова највише трачају

6 ч

0
Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

Занимљивости

Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

22

35

Сутра највећи супермјесец у години

22

34

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

22

31

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

22

30

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner