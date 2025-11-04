Ево због чега се мушкарцима цијепа мајица када добију дијете

Извор:
Цијепање мајица или кошуља као обичај када неко постане отац и даље је жив на нашим просторима. Али ријетко ко зна зашто се овај обичај одржава и шта симболизује.
Према народном вјеровању, цијепање одјеће представља симболично „скидање“ старог идентитета и „облачење“ новог. Тај гест означава почетак нове улоге у животу оца. То је озбиљна улога која мијења живот, прелазећи из улоге мушкарца у улогу оца који треба да васпитава дијете и води га кроз животне изазове.
У давна времена, када су порођаји често били код куће, у скромним условима, мајке би бебу умотале у тканину за заштиту од хладноће. Очеви би тада често цијепали своју одјећу, попут мајице или кошуље, како би је користили за умотавање бебе.
Уколико отац није био присутан на порођају, први пролазник би се затекао за ту сврху. Такође, постоји вјеровање да други мушкарци цијепају очеву одјећу како би привукли срећу и благослов очинства на себе.
Неке интерпретације иду толико далеко да вјерују како ће особа која узме дио исцјепане одјеће добити дијете истог пола као и отац чију одјећу цијепају.
У неким дијеловима земље, очева одјећа се цијепа само ако се роди дјечак. Особа која добије тај дио одјеће такође ће, према вјеровању, добити сина у будућности.
