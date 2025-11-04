Logo

Крај мјесеца доноси незамисливо богатство за ова 3 знака

Крстарица

04.11.2025

19:32

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Астролошка прогноза из Русије узбуркала је јавност – крај новембра доноси снажан енергетски талас који покреће новчане токове, али само за Бика, Лава или Стријелца. Звијезде се поравнавају за финансијски ватромет. Ово није обичан добитак, ово је животна прилика која вам омогућава да заборавите на бриге и да пливате у новцу.

Ова 3 знака крајем новембра добијају све што су чекали:

Бик: Награда за упорност стиже у готовини

Драги Бикови, спремите се да уновчите сав свој труд! Ви сте вриједно радили, стрпљиво чекали, а крај новембра доноси тренутак када Универзум каже: „Хвала!“. Новац стиже кроз велике бонусе, неочекиване исплате старих дугова или успјешне инвестиције. Ваша финансијска сигурност сада постаје неуништива. Слушајте свој инстинкт за улагање!

rod blagojevic

Свијет

Благојевић: 'ажни суд у БиХ показао непоштовање и према политици Америке

Лав: Каријера се злати, новац прати славу

Лавови, ваша моћ, харизма и самопоуздање коначно добијају праву цијену! Крај новембра је ваш период за финансијски сјај. Кроз каријеру долазе понуде које се не одбијају, повишице које су веће него што сте сањали, или јавно признање које доноси огроман профит. Ваша визија претвара се у пару. Будите храбри и преузмите тај новац!

Стријелац: Новац стиже из ведра неба

Стријелчеви су миљеници среће, а крајем новембра Јупитер, ваш владар, отвара врата неочекиваних прилика. Очекујте новац са свих страна: добитак, поклон, успјешан посао са иностранством или онлајн пројекат који експлодира. За вас, богатство не долази кроз муку, већ кроз изненадну експанзију и авантуру. Искористите ову магију, јер се оваква шанса заиста не понавља.

Протест РиТЕ

Градови и општине

Одржан протест радника РиТЕ Угљевик

Ако сте Бик, Лав или Стријелац – зграбите овај небески дар. Крај новембра је ваш рок за трансформацију живота из коријена!

Хороскоп

