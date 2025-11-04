Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

04.11.2025
13:14
Коментари:0
Све већи број младих људи смањује конзумирање алкохола. Ово посебно важи за генерацију Зед, која укључује људе рођене између 1997. и 2012. године. За то постоји неколико разлога.
Џорџ Ф. Куб из Националног института за злоупотребу алкохола и алкохолизам (NIAAA) раније је рекао за Тајм:
''Постаје јасно да су, из неког разлога, једноставно мање заинтересовани за алкохол и да су склонији него старије генерације да га виде као здравствени ризик и да учествују у апстиненцијалним 'изазовима' попут 'Сувог јануара'.“
Свијет
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова
Сврха изазова је да се апстиненцијално одустане од алкохола у јануару. Не постоји јасан разлог за пад конзумирања алкохола међу генерацијом З, али стручњаци указују на низ фактора.
Очекује се да ће старије генерације више пије јер су одрасле у културама гдје је прекомјерно конзумирање било укоријењено.
''Било је вријеме када је пијење алкохола било знак зрелости и софистицираности, али сада је то само један од начина на које се људи могу опустити“, рекла је за поменути медиј Сибил Марш, специјалиста за породичну медицину и зависности.
Сцена
Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница
Генерација Зед је веома заинтересована за здрав начин живота. Ако обратите пажњу на то како се алкохол данас рекламира, већина произвођача покушава да пренесе поруку да алкохол може бити дио здравог начина живота ако се конзумира умјерено.
Млади људи су такође опрезнији у вези са оним што раде, знајући да би их неко могао снимити ако се напију у јавности и да би се снимак могао проширити друштвеним мрежама.
Поред наведеног, пандемија коронавируса је такође имала утицај на њихову смањену конзумацију алкохола. Значајно је утицала на социјализацију. Многи припадници Генерације Зед и данас преферирају онлајн дружење, преноси Кликс.
Свијет
20 ч0
Регион
3 д0
Сцена
6 д0
Регион
1 седм0
Друштво
41 мин0
Друштво
46 мин0
Друштво
59 мин0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму