Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

04.11.2025

13:14

Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

Све већи број младих људи смањује конзумирање алкохола. Ово посебно важи за генерацију Зед, која укључује људе рођене између 1997. и 2012. године. За то постоји неколико разлога.

Џорџ Ф. Куб из Националног института за злоупотребу алкохола и алкохолизам (NIAAA) раније је рекао за Тајм:

''Постаје јасно да су, из неког разлога, једноставно мање заинтересовани за алкохол и да су склонији него старије генерације да га виде као здравствени ризик и да учествују у апстиненцијалним 'изазовима' попут 'Сувог јануара'.“

пиће

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Сврха изазова је да се апстиненцијално одустане од алкохола у јануару. Не постоји јасан разлог за пад конзумирања алкохола међу генерацијом З, али стручњаци указују на низ фактора.

Очекује се да ће старије генерације више пије јер су одрасле у културама гдје је прекомјерно конзумирање било укоријењено.

''Било је вријеме када је пијење алкохола било знак зрелости и софистицираности, али сада је то само један од начина на које се људи могу опустити“, рекла је за поменути медиј Сибил Марш, специјалиста за породичну медицину и зависности.

ava karabatic fb

Сцена

Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

Генерација Зед је веома заинтересована за здрав начин живота. Ако обратите пажњу на то како се алкохол данас рекламира, већина произвођача покушава да пренесе поруку да алкохол може бити дио здравог начина живота ако се конзумира умјерено.

Млади људи су такође опрезнији у вези са оним што раде, знајући да би их неко могао снимити ако се напију у јавности и да би се снимак могао проширити друштвеним мрежама.

Поред наведеног, пандемија коронавируса је такође имала утицај на њихову смањену конзумацију алкохола. Значајно је утицала на социјализацију. Многи припадници Генерације Зед и данас преферирају онлајн дружење, преноси Кликс.

