Ево када ће бити исплата пензија

Извор:
СРНА
04.11.2025
12:40
Коментари:0
У Федерацији БиХ сутра ће почети исплата пензије за октобар, саопштено је из федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Најнижа пензија за октобар износи 599 КМ, загарантована 715 КМ, а највиша 2.996 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за октобар 373.471, износи 761 КМ.
Србија
Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере
Пензију за октобар примиће 462.491 корисник, а за исплату је потребно око 314,5 милиона КМ.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму