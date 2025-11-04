Logo

Ево када ће бити исплата пензија

СРНА

04.11.2025

12:40

Фото: АТВ

У Федерацији БиХ сутра ће почети исплата пензије за октобар, саопштено је из федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Најнижа пензија за октобар износи 599 КМ, загарантована 715 КМ, а највиша 2.996 КМ.

Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за октобар 373.471, износи 761 КМ.

Србија

Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

Пензију за октобар примиће 462.491 корисник, а за исплату је потребно око 314,5 милиона КМ.

