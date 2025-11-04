Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано уз умјерену облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен углавном сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од девет до 15, на југу до 19 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Очекујте повољне временске и саобраћајне услове
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус пет, Чемерно, Мркоњић Град, Дрвар, Бугојно један, Србац, Хан Пијесак, Нови Град, Соколац, Калиновик, Бањалука, Бихаћ два, Кнежево, Тузла три, Јајце, Зеница четири, Добој, Гацко, Сарајево пет, Фоча шест, Вишеград, Градачац седам, Бијељина, Билећа осам, Требиње 10, Мостар 12 степени Целзијусових.
У протекла 24 часа највише кише пало је на Чемерну и у Требињу 24 литра по метру квадратном, затим у Калиновику 23, Фочи 21, Билећи, Кнежеву 19 литара.
