У Српској рођено 27 беба

Извор:

СРНА

04.11.2025

07:51

Коментари:

Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба и то 13 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Добоју пет, Зворнику четири, Градишци три, Фочи двије, те по једна беба у Бијељини, Требињу, Невесињу, Источном Сарајеву.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, Добоју двије дјевојчице и три дјечака, Зворнику по двије дјевојчице и дјечака, Градишци једна дјевојчица и два дјечака, Фочи по једна дјевојчица и дјечак, у Бијељини један дјечак, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица.

У Приједору у протекла 24 часа није било порода.

