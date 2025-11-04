Украјина добила моћно оружје

Извор:
Телеграф
04.11.2025
07:39
Украјина је добила још моћних америчких система противваздушне одбране "Патриот" како би се супротставила руским нападима, потврдио је предсједник Володимир Зеленски.
Ukraine gets more Patriot air defense systems to counter deadly Russian attacks https://t.co/YBfk1KjGpR pic.twitter.com/yBh2vbTP7s— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) November 3, 2025
Напредни системи "Патриот" представљају најефикасније оружје против руских пројектила. Зеленски већ дуго апелује на западне партнере да обезбиједе још ових система, али су ограничене производне могућности и потреба за одржавањем залиха успориле њихову испоруку.
"Још више система ‘Патриот’ сада је у Украјини и стављају се у функцију“, рекао је Зеленски на друштвеним мрежама и додао:
"Наравно, потребно је још система како би се заштитили кључни инфраструктурни објекти и наши градови широм територије државе".
Он је захвалио Њемачкој и њеном канцелару Фридриху Мерцу на испорученим системима "Патриот". Њемачка је прије три мјесеца саопштила да ће Украјини испоручити још два система "Патриот". На тај потез се одлучила након што је добила гаранције да ће САД приоритетно испоручити нове системе Њемачкој како би попунила сопствене залихе. Системи "Патриот" се производе искључиво у Сједињеним Државама.
Њемачка је Украјини уступила више система "Патриот" из сопствених оружаних снага него било која друга земља, саопштило је у понедјељак њемачко Министарство одбране. Њемачка је, такође, испоручила и друге противваздушне системе различитих домета, попут ИРИС-Т и Skynex.
НАТО координира редовне испоруке великих пакета оружја Украјини. Европски савезници и Канада купују већину те опреме од Сједињених Држава, које посједују веће залихе спремне војне опреме, као и ефикасније оружје. Трампова администрација, за разлику од претходне Бајденове, Украјини не испоручује никакво оружје.
Русија је лансирала 12 ракета различитих типова и 138 дронова и мамце на Украјину током ноћи са недјеље на понедјељак, саопштиле су украјинске ваздухопловне снаге. У појединим ноћима испаљено је више стотина дронова и ракета на Украјину.
Руске ракете су изазвале пожар у предузећу у централном Дњепровском региону, ранивши једног човјека, рекао је регионални шеф Владислав Хајваненко.
Руски дронови су такође погодили енергетску инфраструктуру у јужној Николајевској области. Истовремено, Украјина покушава да ограничи руску нафтну индустрију, главни ослонац своје економије.
Украјинске снаге су преко ноћи напале руску рафинерију нафте у Саратову и изазвале пожар, према саопштењу украјинског генералштаба. То је био четврти напад Украјине на постројење у Саратову за скоро седам недјеља.
Рафинерија, која се налази око 500 километара од украјинске границе, може да преради неколико милиона метричких тона нафте годишње.
Зеленски је прошле недјеље тврдио да су удари дугог домета на руске рафинерије смањили капацитет Москве за прераду нафте за 20 одсто.
(Телеграф)
