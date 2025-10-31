Logo

Си-Ен-Ен: Пентагон одобрио слање "томахавка" Украјини, одлука ипак чека Трампа

Извор:

Агенције

31.10.2025

20:16

Коментари:

0
Си-Ен-Ен: Пентагон одобрио слање "томахавка" Украјини, одлука ипак чека Трампа
Фото: Tanjug/AP

Пентагон је дао Бијелој кући зелено свјетло да Украјини обезбиједи ракете дугог домета "томахавк" након што је процијенио да то неће негативно утицати на америчке залихе, остављајући коначну политичку одлуку у рукама предсједника Доналда Трампа, тврди Си-Ен-Ен позивајући се на три америчка и европска званичника упозната са тим питањем.

Трамп је раније овог мјесеца, током радног ручка са Владимиром Зеленским у Бијелој кући, рекао да би радије не би испоручио ракете Украјини јер "не жели да поклања ствари које су нам потребне да заштитимо нашу земљу".

Према наводима Си-Ен-Ена, здружени штаб је наводно обавестио Бијелу кућу о својој процјени раније овог мјесеца, непосредно прије него што се Трамп састао са Зеленским.

Процјена је охрабрила европске савезнике САД, који верују да САД сада имају мање изговора да не испоруче ракете, рекла су два европска званичника, а преноси Си-Ен-Ен.

Подсјетимо, руски предсједник Владимир Путин је у разговору са Трампом нагласио "томахавци" неће промијенити ситуацију на бојном пољу, али ће озбиљно нарушити односе Москве и Вашингтона.

Исто је рекао и на пленарном засједању Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију 2. октобра и истакао да Кијеву фали људство. Осим тога, како је упозорио, испорука ракета дугог домета би могла да разори позитивне тенденције развоја руско-америчких односа.

Подијели:

Тагови:

Пентагон

Bijela kuća

томахавк

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

Свијет

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

3 ч

0
Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

Свијет

Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

3 ч

0
Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

Свијет

Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва увела забрану уласка европским званичницима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

37

Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner