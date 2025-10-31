Извор:
Пентагон је дао Бијелој кући зелено свјетло да Украјини обезбиједи ракете дугог домета "томахавк" након што је процијенио да то неће негативно утицати на америчке залихе, остављајући коначну политичку одлуку у рукама предсједника Доналда Трампа, тврди Си-Ен-Ен позивајући се на три америчка и европска званичника упозната са тим питањем.
Трамп је раније овог мјесеца, током радног ручка са Владимиром Зеленским у Бијелој кући, рекао да би радије не би испоручио ракете Украјини јер "не жели да поклања ствари које су нам потребне да заштитимо нашу земљу".
Према наводима Си-Ен-Ена, здружени штаб је наводно обавестио Бијелу кућу о својој процјени раније овог мјесеца, непосредно прије него што се Трамп састао са Зеленским.
Процјена је охрабрила европске савезнике САД, који верују да САД сада имају мање изговора да не испоруче ракете, рекла су два европска званичника, а преноси Си-Ен-Ен.
Подсјетимо, руски предсједник Владимир Путин је у разговору са Трампом нагласио "томахавци" неће промијенити ситуацију на бојном пољу, али ће озбиљно нарушити односе Москве и Вашингтона.
Исто је рекао и на пленарном засједању Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију 2. октобра и истакао да Кијеву фали људство. Осим тога, како је упозорио, испорука ракета дугог домета би могла да разори позитивне тенденције развоја руско-америчких односа.
