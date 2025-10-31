Москва увела забрану уласка европским званичницима

Извор:
СРНА
31.10.2025
17:23
Русија је увела забрану уласка уласка бројним представницима европских институција и земаља као одговор на усвајање деветнаестог пакета санкција Европске уније, саопштено је из руског Министарства спољних послова.
Као одговор на усвајање деветнаестог пакета европских санкција, руска страна је значајно проширила списак представника европских институција, чланица ЕУ и низа европских држава које су интегрисане у антируску политику Брисела, којима је забрањен улазак на територију наше државе - наводи се у саопштењу Министарства.
У саопштењу се истиче да непријатељски поступци ЕУ не могу имати било какав утицај на политику Москве, а Русија ће наставити да брани своје националне интересе и штити права и слободе својих грађана.
