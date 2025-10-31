Logo

Москва увела забрану уласка европским званичницима

Извор:

СРНА

31.10.2025

17:23

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија је увела забрану уласка уласка бројним представницима европских институција и земаља као одговор на усвајање деветнаестог пакета санкција Европске уније, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

Као одговор на усвајање деветнаестог пакета европских санкција, руска страна је значајно проширила списак представника европских институција, чланица ЕУ и низа европских држава које су интегрисане у антируску политику Брисела, којима је забрањен улазак на територију наше државе - наводи се у саопштењу Министарства.

У саопштењу се истиче да непријатељски поступци ЕУ не могу имати било какав утицај на политику Москве, а Русија ће наставити да брани своје националне интересе и штити права и слободе својих грађана.

Москва

Европа

