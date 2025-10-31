Logo

Ухапшен Кинез у Србији, градио без дозволе

Информер

31.10.2025

17:16

Ухапшен Кинез у Србији, градио без дозволе
Кинески држављанин Л. С. (44) ухапшен је у Београду у општини Сурчин због сумње да је починио кривично дjело грађење без грађевинске дозволе.

Осумњичени је, у својству инвеститора, градио објекат без грађевинске дозволе, па је тако ангажовао грађевинске раднике који су изводили грађевинске радове на дјелу објекта који је дограђен без одобрења надлежних органа.

Ухапшени ће у законском року бити доведен у Треће основно јавно тужилаштво у Београду када ће га јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све наводе кривичне пријаве, након чега ће спровести све доказне радње у циљу правилног утврђивања чињеничног стања.

