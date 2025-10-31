Црна Гора: Спријечено кријумчарење дроге у пошиљкама из Америке

Извор:
СРНА
31.10.2025
16:22
Црногорски цариници заплијенили су два пакета марихуане тежине од 3,6 и 1,8 килограма, као и 500 грама ДЛ-метамфетамина из Мексика.
У царинској испостави Поште у Подгорици откривен је пакет марихуане од 3,6 килограма који је био послат из Америке лицу чији су иницијали Ј.А. из Подгорице, а пакет од 1,8 килограма марихуане био је упућен лицу Б.К. из Зете, саопштено је из Управе царина Црне Горе.
Контролом на подгоричком Аеродрому пошиљке женске обуће из Мексика откривено је 500 грама ДЛ-метамфетамина. Ова хемијска материја била је скривена у ђоновима обуће.
О откривеном случају обавијештена је Управа полиције, које су ухапсиле лице Х.Т.
