Сабалић: Хрватски сабор дозволио негирање злочина у Јасеновцу

Извор:
СРНА
31.10.2025
16:19
Коментари:0
Хрватски сабор дозволио је промоцију идеологије која негира злочин у логору Јасеновац, што је непоправљива грешка, рекла је хрватски новинар Инес Сабалић.
Она је навела да је одржавањем округлог стола у Хрватском сабору под називом "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца" предсједник парламента Гордан Јандроковић дозволио да масовни злочини у Јасеновцу буду представљени као нормалност.
- Тешка грешка. Непоправљива - истакла је Сабалићева.
Она је рекла да је примјетно да Европа "граби", не само према десном популизму и нормализацији наратива који се донедавно нису могли ни замислити, него и према десном екстермизму.
- Други свјетски рат је био толико давно да је то напросто прошлост. Тако, сигурно "НДХ", "усташе", "Хитлер", "Холокауст" не значе исто савременицима тих догађаја који углавном више нису живи и онима који све то нису доживјели. Али, из тог времена сви смо наслиједили идеологије и систем вриједности, сада измијењене новим искуствима - рекла је Сабалићева.
Она је истакла да је округли сто у Хрватском сабору био питање скретања идеолошког наратива од осуде према прихватању идеологије усташтва.
Сабалићева је рекла за портал "Пословни" да је циљ је био, кроз шокантно манипулативне примјере на ивици апсурда и немоћног смијеха, потпуно умањивање усташких злочина све до потпуне максималне тривијализације Јасеновца.
На округлом столу, који је одржан 28. октобра у Хрватском сабору, наведено је да су Стара Градишка, Јасеновц и Лепоглава били логори, али да у њима није било масовних убистава, а поготово не убистава десетина хиљада људи, те да су број жртава и њихова имена фалсификовани.
