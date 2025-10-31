Logo

Универзитет у Источном Сарајеву успјешно представљен на 68. Међународном сајму књига у Београду

31.10.2025

15:53

Универзитет у Источном Сарајеву успјешно представљен на 68. Међународном сајму књига у Београду
Фото: Срна

Универзитет у Источном Сарајеву успјешно се представио на 68. Међународном сајму књига у Београду својом издавачком дјелатношћу и са 247 наслова, саопштено је из Универзитета.

На штанду Универзитета изложен је велики број нових издања из 2024. и 2025. године.

Тим Универзитета на штанду је угостио бројне посјетиоце, професоре, књижевнике, писце, представнике министарстава из Републике Српске и Србије и друге угледне госте.

Универзитет у Источном Сарајеву представља и своје студијске програме у оквиру Сајма образовања који се одржава од 29. октобра до 2. новембра у Београду под слоганом "Твоја нова прича".

Кина-Ун-СБ БиХ

БиХ

Кина у Савјету безбједности: Народ у БиХ треба да рјешава своје проблеме

"Учешће Универзитета у Источном Сарајеву на престижној манифестацији, каква је Међународни београдски сајам књига потврђује његову активну улогу у развоју науке, културе и образовања у региону", додаје се у саопштењу.

Овогодишњи Сајам књига окупио је више од 430 учесника, а излагачи долазе из 15 земаља - Кипар, Румунија, Црна Гора, БиХ, Хрватска, Италија, Грчка, Њемачка, Шведска, Русија, Бјелорусија, Грузија, Иран, Мароко и Тунис.

Почасни гост 68. међународног београдског сајма књига је Кипар.

