Линта: Покренути истрагу о хрватским злочинима на подручју Билогоре

Извор:

СРНА

31.10.2025

12:48

Коментари:

0
Линта: Покренути истрагу о хрватским злочинима на подручју Билогоре
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта апеловао је да српско Тужилаштво за ратне злочине покрене истрагу и подигне оптужнице против одговорних за злочине хрватских снага у акцији "Откос 10" у којој је на подручју Билогоре убијено најмање 67 Срба, међу којима 41 цивил.

Линта је истакао да је за злочине почињене прије 34 године на подручју истрочне Билогоре, одговарао само један припадник хрватских снага, а ријеч је о Вељку Марићу, којег је, у Београду, Веће за ратне злочине осудило на 12 година затвора због убиства српског цивила.

"Српско тужилаштво отворило је истрагу против Марића за ликвидацију још двојице Срба и мучење једног српског цивила, а Марић је у јуну 2015. године на издржавање казне изручен Хрватској, гдје има статус хероја због суђења у Србији", подсјетио је Линта.

Он је истакао да Хрватска није наставила кривични поступак против Марића за убиство још двојице Срба, већ га је пустила на условну слободу.

Мовембер

Бања Лука

Сутра почиње "Мовембер": Мјесец бриге о мушком здрављу другачији од претходних

Подсјетио је да су у акцији "Откос" српски цивили погубљени клањем или ватреним оружјем након пребијања и мучења, а неколицина њих је и спаљена послије извршеног злочина.

Линта је додао да је међу страдалим војницима и цивилима, осим Срба, било и Хрвата, Мађара и осталих поријеклом из мјешовитих бракова.

"По завршетку злочиначке акције ликвидирани су преостали Срби и услиједило је планско пљачкање, паљење и минирање српских кућа и православних цркава у Растовцу и Доњој Рашеници, које су саграђене крајем 17. и почетком 18. вијека", навео је Линта.

За неколико дана, подсјетио је, протјерано је око 4.000 Срба из 23 билогорска села и дио из још 15 насеља која су углавном била насељена Србима.

zločin nad Srbima

Miodrag Linta

