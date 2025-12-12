Logo
Ова 3 знака ће живјети као краљеви наредне године: Испуниће им се све жеље

12.12.2025

12.12.2025

10:34

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Ако сте већ уморни од константних препрека и тихо се надате да ће сљедећа година коначно бити „ваша“ – можда сте баш међу изабраним срећницима. Звучи можда као клише? Јасно, али према астролошким прогнозама, 3 знака хороскопа ће током цијеле године коначно живјети пуним плућима, без одлагања жеља и са оним осјећајем као да им је живот дао све на тацни.

Да, толико је добро.

Лав

Њихова харизма и природно вођство долазе до изражаја – биће виђени, признати и награђени. Као да све оно у шта су улагали претходних година одједном добија облик. Посао, љубав, финансије – све иде у смјеру који желе. Биће тренутака када ће чак и они, пуни самопоуздања, помислити: „Озбиљно? Мени ово?“

Не устручавајте се да прихватите помоћ – и краљевима некад треба савјетник.

Стријелац

Вјечити оптимисти, улазе у годину која им враћа вјеру у чуда. Путовања, нова познанства, идеје које постају стварност. Као да неко склања препреке баш кад се појаве. Ако сте Стријелац, питајте се – шта бисте жељели кад бисте знали да не можете да погријешите? Одговор ће вам отворити врата.

Јарац

Можда је овај знак и највеће изненађење. Након дугог периода напорног рада, без великих признања, долази тренутак наплате. Стабилност, сигурност и коначно мало луксуза. Не оног упадљивог, већ оног тихо заслуженог.

Иако им звијезде дају вјетар у леђа, све ипак и даље остаје у вашим рукама. Можда је управо сада прави тренутак да напишете листу жеља – не скромно, већ онако како би и сам краљ писао. Јер, како кажу, срећа прати храбре.

