Тражи се притвор за Санела Патка: Сумњичи се да је наводио људе на дрогу, пријети му дуга казна

Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона предложило је Општинском суду у Цазину одређивање мјере притвора према Санелу Хаџићу званом Патак (49) из Цазина, осумњиченом да је наводио већи број особа на уживање опојне дроге преко друштвене мреже Тик Ток, као и да је неовлаштено ради продаје држао опојну дрогу.
Како је наведено, Тужилаштво предлаже одређивање мјере притвора због постојања више притворских разлога.
"Због опасности од бјекства осумњиченог, због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, као и због постојања кумулативно испуњених услова - постојања ванредних околности, околности да се ради о тешким кривичним дјелима за које се може изрећи казна затвора од 10 година, а које је посебно тешко обзиром на начин извршења као и посљедицу истог, па би пуштање осумњиченог на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда и мира", саопштено је из Тужилаштва.
Подсјећамо, дана 28. октобра извршен је претрес на локацији у Цазину, те је Хаџић ухапшен. Приликом претреса пронађена је одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин, одређена количина сухе зељасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу канабис те већа количина новца у разним апоенима и валутама.
Тужилаштво је отворило истрагу због постојања основа сумње да је Хаџић починио кривично дјело Посједовање и омогућавање уживања опојних дрога у стицају с кривичним дјелом Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.
"У наредном периоду наставиће се проводити истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела", саопштено је из Тужилаштва.
