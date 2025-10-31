Logo

Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Извор:

Српскаинфо

31.10.2025

13:06

Коментари:

0
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Након саслушања Кантонално тужилаштво у Тузли затражило је одређивање притвора осумњиченима за кривична дјела трговина људима у вези са искориштавањем двије малољетне дјевојчице рођене 2009. године у сврху проституције, тврди "Српскаинфо".

Међу осумњиченима су и четири службеника Управе полиције МУП ТК.

"Српскаинфо" тврди да су за интимне услуге поједини осумњичени дјевојчицама плаћали минимум 150 марака, а износи су били и много већи.

Кугла смрти

Наука и технологија

Научници открили хорор: Кугла смрти пеца плијен

Хорор у Тузли откривен је након вишемјесечне истраге инспектора за организовани криминал.

Кантонално тужилаштво у Тузли саопштило је раније да је наредба о провођењу истраге за ово кривично дјело донесена против полицијских службеника Бесима Копића (51), Миралема Халиловића (46), Јасмина Модрића (30) и Џевада Пожегића (55), те против још четири осумњичена Шемсудина Кадрића (39), Зијада Јагодића (61), Сулејмана Шехића (67) и Недима Авдића (41).

Копић, Кадрић, Халиловић, Модрић и Шехић су како су навели из Тужилаштва осумњичени да су периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали двије петнаестогодишње дјевојчице у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су и они користили њихове сексуалне услуге које су им плаћали.

Дио новца од сексуалних услуга, које су дјевојчице биле присиљене имати са другим особама, је узимао првоосумњичени Бесим Копић.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова објаснила шта је кључно за окончање украјинског сукоба

Јагодић, Пожегић и Авдић су осумњичени да су у поменутом периоду, иако су били свјесни да се ради о дјевојчицама које су малољетне и да су жртве трговине људима, користили њихове полне услуге и плаћали им за то.

Ради се о двије дјевојчице чији је развој отежан тешким породичним приликама и које су биле смјештене у социјалним установама на подручју Тузле, као и прихватилишту Дома за дјецу без родитељског старања Тузла, одакле су више пута бјежале и враћане су од стране полицијских службеника и центара за социјални рад.

Осумњичени су искориштавали њихов бијег из установа и њихово стање беспомоћности како би их врбовали и наводили на проституцију и користили њихове сексуалне услуге.

Тужилаштво Тузланског кантона је у сарадњи са истражиоцима Сектора криминалистичке полиције-одсјека за борбу против организованог и компјутерског криминала МУП ТК проводило вишемјесечне истражне радње и радило на документовању ових кривичних дјела.

Осумњичени су након обављених претреса на више локација у Калесији, Живиницама и Бановићима, лишени слободе. Над њима је обављена криминалистичка обрада те су уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предати у надлежност Тужилаштва.

Петар Шарић

Друштво

Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра

За кривично дјело -Трговина људима- из члана 210.а став 2 КЗ ФБиХ (ко врбује, наводи, превезе, преда, сакрије или прими особу која није навршила 18 година у сврху искориштавања проституцијом или другим обликом сексуалног искориштавања) запријећена је казна затвора од најмање 10 година.

Тужилаштво Тузланског кантона наставља истражне радње у овом предмету.

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

