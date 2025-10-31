Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Извор:
Након саслушања Кантонално тужилаштво у Тузли затражило је одређивање притвора осумњиченима за кривична дјела трговина људима у вези са искориштавањем двије малољетне дјевојчице рођене 2009. године у сврху проституције, тврди "Српскаинфо".
Међу осумњиченима су и четири службеника Управе полиције МУП ТК.
"Српскаинфо" тврди да су за интимне услуге поједини осумњичени дјевојчицама плаћали минимум 150 марака, а износи су били и много већи.
Хорор у Тузли откривен је након вишемјесечне истраге инспектора за организовани криминал.
Кантонално тужилаштво у Тузли саопштило је раније да је наредба о провођењу истраге за ово кривично дјело донесена против полицијских службеника Бесима Копића (51), Миралема Халиловића (46), Јасмина Модрића (30) и Џевада Пожегића (55), те против још четири осумњичена Шемсудина Кадрића (39), Зијада Јагодића (61), Сулејмана Шехића (67) и Недима Авдића (41).
Копић, Кадрић, Халиловић, Модрић и Шехић су како су навели из Тужилаштва осумњичени да су периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали двије петнаестогодишње дјевојчице у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су и они користили њихове сексуалне услуге које су им плаћали.
Дио новца од сексуалних услуга, које су дјевојчице биле присиљене имати са другим особама, је узимао првоосумњичени Бесим Копић.
Јагодић, Пожегић и Авдић су осумњичени да су у поменутом периоду, иако су били свјесни да се ради о дјевојчицама које су малољетне и да су жртве трговине људима, користили њихове полне услуге и плаћали им за то.
Ради се о двије дјевојчице чији је развој отежан тешким породичним приликама и које су биле смјештене у социјалним установама на подручју Тузле, као и прихватилишту Дома за дјецу без родитељског старања Тузла, одакле су више пута бјежале и враћане су од стране полицијских службеника и центара за социјални рад.
Осумњичени су искориштавали њихов бијег из установа и њихово стање беспомоћности како би их врбовали и наводили на проституцију и користили њихове сексуалне услуге.
Тужилаштво Тузланског кантона је у сарадњи са истражиоцима Сектора криминалистичке полиције-одсјека за борбу против организованог и компјутерског криминала МУП ТК проводило вишемјесечне истражне радње и радило на документовању ових кривичних дјела.
Осумњичени су након обављених претреса на више локација у Калесији, Живиницама и Бановићима, лишени слободе. Над њима је обављена криминалистичка обрада те су уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предати у надлежност Тужилаштва.
За кривично дјело -Трговина људима- из члана 210.а став 2 КЗ ФБиХ (ко врбује, наводи, превезе, преда, сакрије или прими особу која није навршила 18 година у сврху искориштавања проституцијом или другим обликом сексуалног искориштавања) запријећена је казна затвора од најмање 10 година.
Тужилаштво Тузланског кантона наставља истражне радње у овом предмету.
Тренутно на програму