Није се десило: Опозиција најавила да ће СНСД гласати за буџет БиХ

Извор:

АТВ

31.10.2025

12:49

Коментари:

0
Није се десило: Опозиција најавила да ће СНСД гласати за буџет БиХ
Фото: АТВ

У категорију ”Није се десило” уврштавамо изјаве опозиционих политичара Небојше Вукановића и Желимира Нешковића да ће СНСД и ПДП гласати за буџет институција БиХ.

Вукановић је изјавио да је лидер ПДП-а Драшко Станивуковић боравио у америчкој амбасади у БиХ и да ће његова странка у Представничком дому вјероватно гласати за буџет, док ће Листа за правду и ред бити против. То је изјављено у програму БХРТ.

Делегат СДС-а у Дому народа Желимир Нешковић је рекао да ће СНСД подржати буџет.

”Одмах ми је потпуно јасно, а већ чујем по кулоарима у парламенту БиХ да ће СНСД гласати за усвајање буџета БиХ, гдје имамо преко 20 милиона КМ повећаних средстава за буџет БиХ. Сматрам да БиХ не доприноси грађанима Републике Српске, као и осталих спорних седам милиона за институције културе”, рекао је Нешковић у подкасту Бука.

Посланици СНСД-а су на сједници Представничког дома предложили амандмане којима би се из планираног буџета избацило финансирање спорних установа, као и регулисало повећање плата за запослене. Након што већина није подржала амандмане, СНСД је са другим странкама из Републике Српске гласао против буџета који није усвојен јер није било ентитетске подршке.

