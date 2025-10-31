Logo

СИПА претресала аута и приводила - заплијењена већа количина дроге

Аутор:

Стеван Лулић

31.10.2025

11:59

Коментари:

0
СИПА претресала аута и приводила - заплијењена већа количина дроге
Фото: СИПА

Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) заплијенили су јуче већу количину дроне на подручју Унско-санског кантона у акцији кодног назива "Скок".

Из СИПА је појашњено да су извршени претреси два аутомобила, приликом чега је пронађено и одузето пола килограма суве зељасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу сканк.

Патријарх Порфирије и Милорад Додик

Република Српска

Додик са патријархом Порфиријем у Београду

"Због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 'Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога' прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине, над једним лицем је у просторијама СИПА извршена криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог", саопштено је из Агенције.

Игор Калабухов

Република Српска

Калабухов: Русија односе са Српском квалификује као стратешке

Наведене активности реализоване су по усменом налогу Суда Босне и Херцеговине под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона.

Подијели:

Тагови:

СИПА

akcija

Полиција

Дрога

марихуана

претреси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скандал у бх. клиници за вантјелесну оплодњу

Друштво

Скандал у бх. клиници за вантјелесну оплодњу

1 ч

0
Бањалучани, ово је једини начин да вам се умањи рачун за гријање

Бања Лука

Бањалучани, ово је једини начин да вам се умањи рачун за гријање

1 ч

0
Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

Свијет

Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

2 ч

0
Хоће ли пензије у Српској бити увећане за 10 одсто?

Економија

Хоће ли пензије у Српској бити увећане за 10 одсто?

2 ч

0

Више из рубрике

Огласило се Тужилаштво о несрећи код Бањалуке у којој су погинули отац и син

Хроника

Огласило се Тужилаштво о несрећи код Бањалуке у којој су погинули отац и син

4 ч

0
Завршен увиђај стравичне несреће у којој је страдало дијете

Хроника

Завршен увиђај стравичне несреће у којој је страдало дијете

5 ч

0
У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

Хроника

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

15 ч

0
Трагедија у БиХ: Радник пао са скеле и погинуо

Хроника

Трагедија у БиХ: Радник пао са скеле и погинуо

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner