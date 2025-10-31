СИПА претресала аута и приводила - заплијењена већа количина дроге

Аутор:Стеван Лулић
31.10.2025
11:59
Коментари:0
Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) заплијенили су јуче већу количину дроне на подручју Унско-санског кантона у акцији кодног назива "Скок".
Из СИПА је појашњено да су извршени претреси два аутомобила, приликом чега је пронађено и одузето пола килограма суве зељасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу сканк.
"Због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 'Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога' прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине, над једним лицем је у просторијама СИПА извршена криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог", саопштено је из Агенције.
Наведене активности реализоване су по усменом налогу Суда Босне и Херцеговине под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона.
