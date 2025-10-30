Трагедија у БиХ: Радник пао са скеле и погинуо

Извор:
У мјесту Пазарић радник (1976) је погинуо падом са скеле приликом постављања фасаде.
Љекар Хитне помоћи је само констатовао смрт повријеђеног мушкарца.
"Око 14.55 сати, ПУ Хаџићи је обавијештена да је у улици Бјелашничка, у мјесту Пазарић, општина Хаџићи, дошло до повреде радника падом са висине, а приликом извођења радова на фасади стамбеног објекта. У 15.30 сати, љекар Хитне помоћи је констатовао смрт повријеђеног мушкарца (1976) из Зенице", саопштено је из полиције.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС који руководи увиђајем, а који још траје.
