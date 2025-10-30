Logo

Трагедија у БиХ: Радник пао са скеле и погинуо

Извор:

АТВ

30.10.2025

20:35

Коментари:

0
Трагедија у БиХ: Радник пао са скеле и погинуо

У мјесту Пазарић радник (1976) је погинуо падом са скеле приликом постављања фасаде.

Љекар Хитне помоћи је само констатовао смрт повријеђеног мушкарца.

"Око 14.55 сати, ПУ Хаџићи је обавијештена да је у улици Бјелашничка, у мјесту Пазарић, општина Хаџићи, дошло до повреде радника падом са висине, а приликом извођења радова на фасади стамбеног објекта. У 15.30 сати, љекар Хитне помоћи је констатовао смрт повријеђеног мушкарца (1976) из Зенице", саопштено је из полиције.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС који руководи увиђајем, а који још траје.

