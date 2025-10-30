Ово је датум завршетка михољског љета

Извор:
Михољско љето почело је у Србији и БиХ и требало би да се задржи све до почетка сљедеће недјеље према временској прогнози РХМЗ-а. Метеоролог Иван Ристић каже за "Блиц" да ће топло и лијепо вријеме да се задржи до понедјељка 3. новембра када се очекује невријеме уз падавине.
"До 3-4. новембра имаћемо Михољско љето. Топли и суви дани, претежно сунчани ће се задржати до краја ове недјеље. Сљедеће недјеље, вјероватно уз падавине, стиже први нови обрт. Почетак новембра биће у знаку добро познате црвене боје са максималним температурама око и више 20 степени Целзијуса", започео је Ристић.
"Дочекаћемо новембар као да је почетак октобра. Међутим, након високих температура за ово доба године, убрзо ће стићи просјечне јесење. Од понедјељка очекујем пад температуре за око пет степени и пролазне кише. Услиједиће јесење температуре, од 15 до 20 степени и онда ће полако још падати.
У том периоду расту шансе и за појаву магле, поготово у котлинама и долинама ријека. Биће више облака. Касније, послије 20. новембра долази јаче захлађење и постоји могућност да падне снијег у нижим крајевима", објаснио је метеоролог Иван Ристић.
Сличну временску прогнозу објавио је и метеоролог-аматер Марко Чубрило. Он је најавио крај михољског љета сљедеће недјеље.
