Извор:
Бљесак
30.10.2025
19:15
Коментари:0
Провјерили смо цијене у аутошколама широм Херцеговине – разлике су огромне! У неким градовима возачка дозвола скупља је и до 500 КМ.
Полагање возачког испита у БиХ одавно је постало озбиљан финансијски издатак, а према ријечима наших саговорника, почетком наредне године цијене би могле додатно порасти.
Док се у појединим дијеловима земље возачка дозвола може добити за око 1.300 КМ, ова готово неизбјежна потреба најскупља је у Мостару и на југу државе – гдје трошкови прелазе 1.800 КМ.
Уз обавезни теоријски дио, практичне вожње и испите, кандидати морају платити и љекарске прегледе те административне таксе, што укупно чини износ који ријетко остаје испод 1.400 КМ.
Занимљивости
5 најбољих начина како припремити ауто за зиму
У Мостару и Неуму просјечна цијена полагања износи око 1.800 КМ. Из аутошкола које смо контактирали наводе да су се цијене посљедњих година повећале, а инструктори из Неума за портал Бљесак.инфо потврђују да се нова поскупљења очекују почетком наредне године.
У Посушју, гдје кандидати за возачку дозволу издвајају око 1.500 КМ, у цијену су укључене готово све накнаде – од љекарског прегледа до излазака на испите. Тамо се трошак повећао за око 300 КМ у односу на раније године, прије свега због раста цијена горива и доприноса.
У Требињу, које припада ентитету Република Српска, цијена полагања износи око 1.470 КМ и укључује љекарски преглед, прву помоћ, тестове и обуку. Инструктори истичу да су поскупљења у односу на раније године била минимална.
Ауто-мото
Стижу велике промјене за возаче у БиХ
Полагање возачког испита најјефтиније је у Томиславграду, гдје цијена износи око 1.300 КМ. За разлику од осталих градова, тамо се цијене у посљедњих пет година нису значајније мијењале, навели су нам из аутошкола.
Теоријска настава обухвата 40 сати учења саобраћајних прописа и основа прве помоћи, а њена цијена у просјеку износи од 200 до 400 КМ. Неке аутошколе у цијену укључују додатне материјале попут приручника и online тестова, што додатно повећава укупни износ.
Практична обука најскупљи је дио процеса. Траје најмање 35 сати вожње, а цијена по сату варира између 30 и 50 КМ. Укупно, ријеч је о трошку између 1.050 и 1.750 КМ, зависно од града и квалитета возила. Ако кандидат не положи испит из прве, додатни сати вожње наплаћују се посебно, што може значајно повећати коначну цијену.
Испит се састоји од три дијела – теоријског дијела, испита познавања прве помоћи и практичне вожње. Теоријски испит у просјеку кошта око 40 КМ, испит прве помоћи 30 КМ, док практични дио, који обухвата вожњу на полигону и у саобраћају, стоји око 60 КМ. Поновно полагање сваког дијела плаћа се по истој цијени – додатно.
Сцена
Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини
Уз наведене трошкове, кандидати морају рачунати и на додатне обавезе. Љекарски преглед у просјеку кошта између 50 и 100 КМ, административне таксе за издавање возачке дозволе крећу се од 20 до 50 КМ, а обука прве помоћи, ако није укључена у пакет аутошколе, додатних је 50 до 80 КМ.
Када је ријеч о трајању, процес добијања возачке дозволе у БиХ траје од мјесец и по до шест мјесеци, зависно од града и расположивости термина.
Најкраће траје у Томиславграду, гдје се цијели поступак може завршити за 45 дана, док у Мостару може потрајати и до пола године.
Полагање возачког испита у Босни и Херцеговини данас је трошак који ријетко остаје испод 1.400 КМ. Иако је већини то висока цијена, возачка дозвола, која је некада била луксуз, данас је постала нужност.
Ауто-мото
8 ч0
Свијет
12 ч0
Ауто-мото
1 д0
БиХ
2 д5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму