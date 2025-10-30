Logo

Пензионер без возачке дозволе закуцао се у аутобус пун дјеце: Страдао на лицу мјеста, више повријеђених

Блиц

30.10.2025

07:21

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јуче у италијанској општини Пиавон код Тревиза. Аутобус пун средњошколаца сударио се са теренцем којим је управљао 85-годишњи Германо де Лука – старац је погинуо на лицу мјеста, а више ученика је повријеђено.

Несрећа се догодила око 7.30 ујутру, на путу Виа Маггиоре, одмах послије оштре кривине. Према првим информацијама, СУВ је из непознатих разлога прешао у супротну траку и директно ударио у школски аутобус компаније „Атво“, који је превозио педесетак ученика из Сан Доне ди Пиаве ка Одерцу. Ударац је био толико јак да су оба возила слетјела с пута - аутобус је завршио бочно у каналу.

Возач аутобуса, четрдесетогодишњак са 18 година искуства, успио је да задржи присебност и поступи по протоколу. Након што је провјерио стање путника, отворио је кровни отвор и помогао дјеци да безбједно изађу из возила. Петоро ђака је повријеђено, а укупно петнаесторо ученика превезено је у болницу на прегледе због шока и лакших повреда.

Погинули возач, Германо де Лука из места Фрегона, возио је аутомобил иако му је возачка дозвола истекла још у августу и није обновљена због лошег здравственог стања. Према наводима италијанских медија, забрана му је званично уведена 15. октобра, а претпоставља се да је управо његово нарушено здравствено стање узрок трагедије. Очевици су изјавили да се аутомобил непосредно прије судара кретао „нестабилно“, као да је возачу позлило за воланом.

На мјесту несреће одмах су интервенисали ватрогасци из Мотте ди Ливенза и Тревиза, више екипа хитне помоћи, полиција и спасилачки хеликоптер. Нажалост, љекари нису могли да помогну старцу који је страдао на мјесту несреће.

Из компаније „Атво“ захвалили су свом возачу на присебности и храбрости:

CRKVA-070925

Друштво

Данас славимо Светог пророка Осија: Вјерује се да ако урадите ово измолићете милост од Бога

„Упркос повредама, успио је да задржи смиреност и да из аутобуса евакуише сву дјецу кроз кровни отвор. Сви су сада ван животне опасности, али су дубоко потресени оним што се догодило.“

Италијански карабињери наставили су истрагу о узроцима несреће, док је цијела заједница у Тревизу у шоку због трагедије у којој је један човјек изгубио живот, а дјеца претрпјела тежак трауматичан догађај, пише Блиц.

Саобраћајна несрећа

