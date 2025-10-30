Трамп након разговора са Сијем: Састанак је био невјероватан

Извор:
Амерички и кинески предсједник Доналд Трамп и Си Ђинпинг разговарали су више од 90 минута на састанку који је данас одржан у Бусану, у Јужној Кореји, након којег је Трамп рекао да је "састанак са Сијем био невјероватан", и да је донето много одлука, преносе амерички медији.
Лидери двijе највеће свјетске економије, међу којима је у току вишемjесечни трговински рат, руковали су се и дали кратке изјаве новинарима прије састанка иза затворених врата, а том приликом је Трамп рекао да има добар однос са Сијем.
"Имаћемо веома успјешан састанак, не сумњам. Али он је веома тежак преговарач. То није добро", рекао је Трамп уочи свог првог личног састанка са Сијем у шест година.
Си је прије почетка састанка рекао да су трговински преговарачи обе земље постигли напредак у рјешавању "главних проблема", и да вјерује да Сједињене Америчке Државе и Кина треба да буду "партнери и пријатељи".
"С обзиром на наше различите националне услове, не слажемо се увијек и нормално је да двије водеће економије свијета повремено имају трвења", рекао је Си, који је оцијенио и да су односи двије земље "генерално стабилни".
Послије сат и 40 минута, Си и Трамп су изашли из зграде, руковали се и разишли према својим возилима из пратње, без изјава за новинаре, а Трамп је тиме завршио и своју азијску турнеју.
У изјави коју је дао у предсједничком авиону, на повратку у Вашингтон, Трамп је новинарима рекао да је "састанак са Сијем био невјероватан", и да је донијето много одлука.
Потврдио је да ће царине на кинеску робу извезену у САД бити смањене, и да ће посјетити Кину у априлу наредне године, а да ће Си посјетити САД "неко вријеме након тога".
Трамп је казао да је постигнут договор да ће Пекинг "напорно" радити на заустављању уласка фентанила у САД, као и да је било речи о полупроводничким чиповима.
"На скали од један до десет, састанак са Сијем је био 12. Он је изузетан лидер веома моћне земље", рекао је Трамп.
Према његовим ријечима, током разговора није било ријечи о Тајвану и о кинеској куповини нафте од Русије.
Трамп је казао да смањује кинеске царине за десет одсто, чиме ће укупне америчке царине на кинеску робу бити 47 одсто, као и да су он и Си "дошли до закључка о многим тачкама", иако није објавио трговински споразум.
Рекао је да ће Кина, која је управо наставила куповину америчке соје након што ју је мјесецима бојкотовала, купити "велике, огромне количине соје и других пољопривредних производа".
Трамп је додао да Кина неће поставити "никакве препреке" за своје ријетке земне минерале, који су кључни за производњу напредних технологија, и да ће одложити спровођење контроле извоза за годину дана.
Трамп је рекао да је током посјете Азији, у оквиру које је посјетио Малезију, Јапан и Јужну Кореју, био "превише заузет" да би се састао са севернокорејским лидером Ким Џонг Уном, али да је спреман да се врати.
Трамп је у најави састанка са Сијем раније казао да очекује да ће његов састанак вјероватно трајати три до четири сата и да очекује да ће разговори "протећи добро", као и да ће фокус састанка бити покушај постизања примирја у трговинском рату између САД и Кине.
Доналд Трамп објавио је на друштвеним мрежама да је Јужној Кореји одобрио да изгради подморницу на нуклеарни погон.
Трамп, који се током посјете састао са јужнокорејским предсједником Ли Џе Мјунгом и другим регионалним лидерима, такође је рекао да је званични Сеул пристао да купи огромне количине америчке нафте и гаса, преноси Ројтерс.
Трамп и Ли су утврдили детаље трговинског споразума између двије земље на јучерашњем састанку у Сеулу.
Ли је такође тражио дозволу САД да Јужна Кореја прерађује нуклеарно гориво за погон подморница које би могле да прате севернокорејске и кинеске бродове дуже вријеме.
Према раније потписаном споразуму између САД и Јужне Кореје, Сеулу је до сада било забрањено да прерађује нуклеарно гориво без сагласности САД. пише Глас Српске.
