Извор:

СРНА

29.10.2025

18:49

Ураган "Mелиса" однио десетине живота
Фото: Tanjug/AP/NOAA

Ураган "Мелиса" оставио је током дана иза себе десетине мртвих и огромно разарање широм Кубе, Хаитија и Јамајке. Куће су остале без кровова, стубови за пренос струје су оборени, а намјештај по кућама натопљен је водом, преноси АП.

Клизиште је блокирало главне путеве у области Свете Елизабете на Јамајци, гдје су улице затрпане бујицама блата. Становници избацују воду из кућа у покушају да спасу ствари.

"Мелиса" је јуче стигла до копна Јамајке као катастрофална олуја пете категорије, са вјетром брзине 295 километара на час.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

Олуја ја потом ослабила и прешла на Кубу, а чак су и земље изван директног пута невремена осјетиле разорне посљедице.

Званичници су извијестили о срушеним кућама, блокираним планинским путевима и однесеним крововима на Куби, а највећа разарања су концентрисана на југозападу и сјеверозападу.

Власти су саопштиле да је око 735.000 људи остало у склоништима.

На Хаитију је у поплавама настрадало најмање 25 људи у јужном приморском граду Пети-Гоав, рекао је градоначелник Жан Бертран Субрем.

Он је рекао је да су се десетине кућа срушиле када се ријека Ла Диг излила из корита и да су људи и даље заробљени под рушевинама.

