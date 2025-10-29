Ураган "Mелиса" однио десетине живота

Извор:
Ураган "Мелиса" оставио је током дана иза себе десетине мртвих и огромно разарање широм Кубе, Хаитија и Јамајке. Куће су остале без кровова, стубови за пренос струје су оборени, а намјештај по кућама натопљен је водом, преноси АП.
Клизиште је блокирало главне путеве у области Свете Елизабете на Јамајци, гдје су улице затрпане бујицама блата. Становници избацују воду из кућа у покушају да спасу ствари.
"Мелиса" је јуче стигла до копна Јамајке као катастрофална олуја пете категорије, са вјетром брзине 295 километара на час.
Олуја ја потом ослабила и прешла на Кубу, а чак су и земље изван директног пута невремена осјетиле разорне посљедице.
Званичници су извијестили о срушеним кућама, блокираним планинским путевима и однесеним крововима на Куби, а највећа разарања су концентрисана на југозападу и сјеверозападу.
BREAKING: Horrific flooding in Santa Cruz, Jamaica, as Historic Category 5 Hurricane Melissa made landfall.— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025
I fear that the destruction from this storm will be catastrophic. pic.twitter.com/cv4mdb1pTB
Власти су саопштиле да је око 735.000 људи остало у склоништима.
На Хаитију је у поплавама настрадало најмање 25 људи у јужном приморском граду Пети-Гоав, рекао је градоначелник Жан Бертран Субрем.
Он је рекао је да су се десетине кућа срушиле када се ријека Ла Диг излила из корита и да су људи и даље заробљени под рушевинама.
