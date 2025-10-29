Ураган "Мелиса" широк као Тексас

Ураган "Мелиса "погодио је у раним јутарњим сатима по америчком времену подручје Кубе, а колика је заправо снага овог урагана довољно говори и његова величина.

Наиме, метеоролози су навели да се ураган протеже преко 1.244 километара од запада према истоку тако да би се могло рећи да је ова олуја широка отприлике као Тексас, уколико се у обзир узме њен пуни "распон крила", односно поље вјетра.

Вјетрови који прелазе 120 километара на сат досежу око 48 километара од центра олује, што је отприлике величина ширег подручја Хоустона.

Вјетрови тропске олује (брзине од 65 до 115 километара на сат) протежу се готово 320 километара од језгра, што је отприлике удаљеност од Даласа до Оустина или Хјустона до Сан Антонија.

То значи да чак и подручја далеко од центра "Мелиса" осјећају јаке, штетне вјетрове и опасне валове.

На Јамајци, коју је јуче погодио ураган пете категорије, локално становништво чека зору како би процијенило штету. Након што ураган пређе подручје Кубе, очекује се да ће ослабити док се буде кретао сјевероисточно према Бахамима и Бермудима.

На Хаитију, источно од Кубе, људи траже склониште у зградама попут школа. Не вјерује се да ће око урагана проћи преко Хаитија.