Захарова: Запад у кризу, учесници Минска као антифашисти

Извор:

Sputnjik

29.10.2025

10:23

Фото: Танјуг/АП

Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова упоредила је учеснике Минске конференције из Западне Европе са члановима антифашистичког покрета отпор у нацистичкој Њемачкој.

"Људи су приватно долазили у међународно признату земљу на конференцију и шапутали да би због тога могли бити растргнути у својим матичним земљама и да ће бити примјењена култура отказивања", рекла је она.

"Неко је ово назвао грађанском храброшћу. Али ово је ненормално; то је знак кризе – и Запад би требало да огласи узбуну. На крају крајева, ово је понављање ситуације од пре једног вијека, када су људи морали да иду у илегалу да би изразили своје мишљење", додала је Захарова.

Како је примјетила званична представница руског Министарства спољних послова, пад Европе се огледа у колосалним војним буџетима и милитаризацији у свјетлу осиромашења западноевропских економија, губитка културних референтних тачака, губитка подршке за сопствену историју и монструозне миграционе кризе, пише Спутњик.

Марија Захарова

