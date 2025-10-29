Извор:
Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова упоредила је учеснике Минске конференције из Западне Европе са члановима антифашистичког покрета отпор у нацистичкој Њемачкој.
"Људи су приватно долазили у међународно признату земљу на конференцију и шапутали да би због тога могли бити растргнути у својим матичним земљама и да ће бити примјењена култура отказивања", рекла је она.
"Неко је ово назвао грађанском храброшћу. Али ово је ненормално; то је знак кризе – и Запад би требало да огласи узбуну. На крају крајева, ово је понављање ситуације од пре једног вијека, када су људи морали да иду у илегалу да би изразили своје мишљење", додала је Захарова.
Како је примјетила званична представница руског Министарства спољних послова, пад Европе се огледа у колосалним војним буџетима и милитаризацији у свјетлу осиромашења западноевропских економија, губитка културних референтних тачака, губитка подршке за сопствену историју и монструозне миграционе кризе, пише Спутњик.
