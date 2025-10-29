Logo

Мајка са сином улетјела у полицију и молила за помоћ, али је било касно: Отац снимљен како бјежи

Извор:

Телеграф

29.10.2025

10:31

Мајка са сином улетјела у полицију и молила за помоћ, али је било касно: Отац снимљен како бјежи
Фото: Pexels

У току је истрага након што је трогодишњи дјечак умро у полицијској станици у Аустралији.

Полиција је изашла на мјесто саобраћајне несреће 25. октобра мало пре 5 сати ујутру, према саопштењу полиције Квинсленда. Тамо су открили да је свједок несреће помогао мајци (22) и њеном дјетету, које је касније идентификовано као Кејден Кејс (3), и одвео их у оближњу полицијску станицу.

Мајка је са сином у наручју улетјела у станицу и молила да јој спасу дијете. Власти су рекле да је убрзо након тога дјечак остао без свијести у станици. Полиција је почела са реанимирањем, али је малишан нажалост преминуо.

У аутомобилу у тренутку несреће били су и отац (24) и једногодишње дијете, али је он узео дијете и побегао са лица мјеста пре него што је полиција стигла.

Камера га је снимила како бјежи након несреће.

На конференцији за новинаре одржаној касније тог дана, вршилац дужности надзорника Марк Муни рекао је да је Кејден "био у лошем здравственом стању пре доласка у станицу" и да је дечакова мајка позвала хитне службе пре њиховог доласка.

Дечак је доживео повреду главе у несрећи, додао је он.

Полиција је након тога успела да ухапси оца касније тог јутра. Отац и мајка су тренутно раздвојени, додаје се.

Околности несреће се још увијек истражују, а оба родитеља сарађују са полицијом, наводи се у саопштењу.

Бритни Мофит, рођака мајке, основала је GoFundme, како би се прикупила помоћ за породицу.

"Моја рођака је трагично изгубила трогодишњег сина у саобраћајној несрећи због породичног насиља", написала је Мофит на страници за прикупљање средстава, називајући инцидент "најгором ноћном мором сваке мајке".

"Свима нам се срца сламају, желим да је мало ослободим притиска тако што ћу замолити све за помоћ у прикупљању новца за сахрану њеног сина", наставила је, додајући да "ниједна мајка не би требало да сахрањује своју бебу, а камоли да има стрес бринући се о плаћању за то".

(Телеграф)

