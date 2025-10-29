Сијарто: Укидање америчких санкција Додику - одлична одлука

Извор:
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто истакао је да је одлична одлука укидање америчких санкција предсједнику Милораду Додику, који је, како је навео, учинио много за односе Републике Српске и Мађарске.
''Надам се да ће све европске колеге разумјети поруку ове одлуке'', навео је Сијарто на друштвеној мрежи Икс.
Great decision! President Dodik has done a lot for RS and for Hungary–RS relations. I hope all European colleagues will understand the message of this decision! https://t.co/aTnuB3jqwV— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 29, 2025
Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене у вријеме претходне америчке администрације.
