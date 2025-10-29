Logo

Сијарто: Укидање америчких санкција Додику - одлична одлука

Извор:

АТВ

29.10.2025

18:04

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто истакао је да је одлична одлука укидање америчких санкција предсједнику Милораду Додику, који је, како је навео, учинио много за односе Републике Српске и Мађарске.

''Надам се да ће све европске колеге разумјети поруку ове одлуке'', навео је Сијарто на друштвеној мрежи Икс.

Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене у вријеме претходне америчке администрације.

