Минић: Биће још лијепих вијести за Републику Српску

Извор:
АТВ
29.10.2025
17:07
Коментари:2
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је, након укидања америчких санкција руководству Српске, да ће биће још лијепих вијести за Републику Српску.
Цитираћу Мирослава Илића: "Тек смо почели...". Биће још лијепих вијести за Републику Српску, рекао је Минић.
Цитираћу Мирослава Илића: "Тек смо почели...".— Саво Минић (@minic_savo) October 29, 2025
Биће још лијепих вијести за Републику Српску.
