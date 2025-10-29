Logo

Минић: Биће још лијепих вијести за Републику Српску

Извор:

АТВ

29.10.2025

17:07

Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је, након укидања америчких санкција руководству Српске, да ће биће још лијепих вијести за Републику Српску.

Цитираћу Мирослава Илића: "Тек смо почели...". Биће још лијепих вијести за Републику Српску, рекао је Минић.

zastava srpske

Република Српска

Ево коме све су укинуте америчке санкције

Америчке санкције

Саво Минић

