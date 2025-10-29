Logo

Зел о укидању санкција: Исправљена неправда Бајденове администрације

Извор:

АТВ

29.10.2025

16:37

Коментари:

2
Зел о укидању санкција: Исправљена неправда Бајденове администрације
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Америчко-израелски адвокат и активиста Марк Зел поздравио је одлуку администрације САД да укине санкције предсједнику Милораду Додику, његовој породици и сарадницима као исправљање неправде коју је починио претходни амерички предсједник Џозеф Бајден.

"Ово је огромна ствар! Тиме је администрација /предсједника САД Доналда/ Трампа исправила велику неправду коју је починила Бајденова администрација, поставила темеље за дуго очекивану уставну реформу у БиХ и отворила пут ка слободи, демократији и стабилности на западном Балкану", објавио је Зел на "Иксу".

Он је додао да је поносан што је "био дио невјероватног тима који је помогао да овај историјски дан буде могућ" и да "предстоји још много посла".

Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим званичницима, појединцима и предузећима којима су санкције уведене у вријеме претходне америчке администрације.

Подијели:

Тагови:

Америчке санкције

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Издржали смо!

Република Српска

Амиџић: Издржали смо!

2 ч

1
Благојевић: Хвала Трамповој администрацији што је укинула санкције

Република Српска

Благојевић: Хвала Трамповој администрацији што је укинула санкције

2 ч

0
Огласио се Додик након укидања америчких санкција

Република Српска

Огласио се Додик након укидања америчких санкција

2 ч

5
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска је сваким даном све јача

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Ево када ћемо знати да ли ће бити избора у Српској

19

10

Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

18

57

Централне вијести, 29.10.2025.

18

49

Ураган "Mелиса" однио десетине живота

18

41

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner