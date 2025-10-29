Зел о укидању санкција: Исправљена неправда Бајденове администрације

Извор:
Америчко-израелски адвокат и активиста Марк Зел поздравио је одлуку администрације САД да укине санкције предсједнику Милораду Додику, његовој породици и сарадницима као исправљање неправде коју је починио претходни амерички предсједник Џозеф Бајден.
"Ово је огромна ствар! Тиме је администрација /предсједника САД Доналда/ Трампа исправила велику неправду коју је починила Бајденова администрација, поставила темеље за дуго очекивану уставну реформу у БиХ и отворила пут ка слободи, демократији и стабилности на западном Балкану", објавио је Зел на "Иксу".
Он је додао да је поносан што је "био дио невјероватног тима који је помогао да овај историјски дан буде могућ" и да "предстоји још много посла".
Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим званичницима, појединцима и предузећима којима су санкције уведене у вријеме претходне америчке администрације.
