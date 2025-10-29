Огласио се Додик након укидања америчких санкција

Извор:
АТВ
29.10.2025
16:21
Предсједник Милорад Додик захвалио је америчком предсједнику Доналду Трампу и његовим сарадницима што су исправили велику неправду нанесену Републици Српској, њеним представницима и њиховим породицама, а коју су створиле администрације Барака Обаме и Џозефа Бајдена.
Додик је истакао да одлука о укидању санкција није само правна, већ морална рехабилитација истине о Републици Српској и свима који јој часно служе.
"Још једном се показало да је све оно што је изговорено против нас била лаж и пропаганда, на којима је изграђен велики неред који је створио Кристијан Шмит - неред који се сада мора почистити. Онима који су ових година ликовали и вјеровали у туђе лажи могу опростити све, осим година које смо изгубили зато што су вјеровали да ће Република Српска пасти. Данас је јасно - никада неће пасти", написао је Додик на "Иксу".
Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене у вријеме претходне америчке администрације.
