Цвијановић: По слијетању у Париз дочекале су ме лијепе вијести

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, огласила се на Иксу, коментаришући укинуте америчке санкције за 30 физичких и више правних лица из Републике Српске.
По слијетању у Париз дочекале су ме лијепе вијести - да су скинуте америчке санкције за 30 физичких и више правних лица из Републике Српске, укључујући и њене највише званичнике.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 29, 2025
''По слијетању у Париз дочекале су ме лијепе вијести - да су скинуте америчке санкције за 30 физичких и више правних лица из Републике Српске, укључујући и њене највише званичнике'', казала је Цвијановић.
Претходно су санкције скинуте за четворо лица које обављају важне послове у систему власти Републике Српске.
