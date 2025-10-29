Logo

Цвијановић: По слијетању у Париз дочекале су ме лијепе вијести

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, огласила се на Иксу, коментаришући укинуте америчке санкције за 30 физичких и више правних лица из Републике Српске.

''По слијетању у Париз дочекале су ме лијепе вијести - да су скинуте америчке санкције за 30 физичких и више правних лица из Републике Српске, укључујући и њене највише званичнике'', казала је Цвијановић.

Претходно су санкције скинуте за четворо лица које обављају важне послове у систему власти Републике Српске.

