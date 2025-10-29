Ево коме све су укинуте америчке санкције

Извор:
АТВ
29.10.2025
15:30
Коментари:0
Канцеларије за контролу имовине странаца при Министарству финансија САД-а (OFAC) укинуло је санкције за предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић и других лица из Републике Српске.
Република Српска
АТВ-у укинуте санкције
Санкције су скинуте и Алену Шеранићу, министру здравља Српске, Милошу Букејловићу, бившем министру правде, Ненаду Стевандићу, предсједнику Народне скупштине Српске, Радовану Вишковићу, бившем предсједнику Владе, Игору и Горици Додик, Петру Ђокићу, министру енергетике, Сребренки Голић, предсједавајућој Дома народа РС, Сташи Кошарцу, министру спољне трговине БиХ, Синиши Карану, бившем министру унутрашњих послова, Рајку Кузмановићу, бившем предсједнику Српске, и другима.
Република Српска
Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!
На овом линку погледајте ко је све "скинут" са ОФАК-ове листе.
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч12
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму