Logo

Ево коме све су укинуте америчке санкције

Извор:

АТВ

29.10.2025

15:30

Коментари:

0
Ево коме све су укинуте америчке санкције

Канцеларије за контролу имовине странаца при Министарству финансија САД-а (OFAC) укинуло је санкције за предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић и других лица из Републике Српске.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Република Српска

АТВ-у укинуте санкције

Санкције су скинуте и Алену Шеранићу, министру здравља Српске, Милошу Букејловићу, бившем министру правде, Ненаду Стевандићу, предсједнику Народне скупштине Српске, Радовану Вишковићу, бившем предсједнику Владе, Игору и Горици Додик, Петру Ђокићу, министру енергетике, Сребренки Голић, предсједавајућој Дома народа РС, Сташи Кошарцу, министру спољне трговине БиХ, Синиши Карану, бившем министру унутрашњих послова, Рајку Кузмановићу, бившем предсједнику Српске, и другима.

649db74aa3d59 dodik cvijanovic

Република Српска

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

На овом линку погледајте ко је све "скинут" са ОФАК-ове листе.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

Република Српска

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

3 ч

6
АТВ-у укинуте санкције

Република Српска

АТВ-у укинуте санкције

4 ч

12
''Додик доприноси да Српска буде субјекат у међународним односима''

Република Српска

''Додик доприноси да Српска буде субјекат у међународним односима''

4 ч

0
Ковачевић: Додик спреман на сваку личну жртву, како Српска не би била жртва

Република Српска

Ковачевић: Додик спреман на сваку личну жртву, како Српска не би била жртва

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.10.2025.

18

49

Ураган "Mелиса" однио десетине живота

18

41

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

18

27

Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку

18

25

Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner