Стевандић: Српска је сваким даном све јача

29.10.2025

16:15

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Укидање америчких санкција је резултат нових политичких околности, рекао је за Радио Републике Српске предсједник НСРС Ненад Стевандић.

''Тако да је ово на неки начин добра порука за све остале који су мислили да се блокирањем функционера или представника институција Републике Срске могу постићи неки, да кажемо, политички циљеви'', истакао је Стевандић.

Палата

Република Српска

"Вријеме правде долази за Републику Српску"

Навео је да је Република Српска сваким даном све јача.

''Ово је доказ да постојемо фактор са којим се озбиљно рачуна и разговара'', јасан је Стевандић.

649db74aa3d59 dodik cvijanovic

Република Српска

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

Подсјећамо, Министарство финансија САД-а избрисало је са листе санкционисаних предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељку Цвијановић, предсједника НСРС Ненада Стевандића и осталима којима су санкције биле уведене у претходном периоду, преноси РТРС.

