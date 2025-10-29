Република Српска АТВ-у укинуте санкције

- Кратко и јасно - вријеме правде долази за Републику Српску - написао је Ковачевић на Иксу.

Кратко и јасно - ВРИЈЕМЕ ПРАВДЕ ДОЛАЗИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ! pic.twitter.com/ryVqrLK3MJ — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 29, 2025

Подсјећамо, Министарство финансија САД-а избрисало је са листе санкционисаних предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељку Цвијановић, предсједника НСРС Ненада Стевандића и осталима којима су санкције биле уведене у претходном периоду.