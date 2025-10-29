Logo

"Вријеме правде долази за Републику Српску"

АТВ

29.10.2025

15:51

"Вријеме правде долази за Републику Српску"

Вријеме правде долази за Републику Српску, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

- Кратко и јасно - вријеме правде долази за Републику Српску - написао је Ковачевић на Иксу.

Подсјећамо, Министарство финансија САД-а избрисало је са листе санкционисаних предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељку Цвијановић, предсједника НСРС Ненада Стевандића и осталима којима су санкције биле уведене у претходном периоду.

Америчке санкције

