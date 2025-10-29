Logo

Миодраг Ражнатовић: Пешић је имао добар однос са играчима, Павле Бачко граби ка врху

Извор:

АТВ

29.10.2025

22:32

Коментари:

0
Миодраг Ражнатовић: Пешић је имао добар однос са играчима, Павле Бачко граби ка врху
Фото: АТВ

Одавно га бије глас најбољег косаркаског агента у Европи који својим потезима диктира дешавања у магичном свијету под обручем. Миодраг Мишко Ражнатовић, превалио је пут од адвоката до човјека којем се, народски речено у по дана у по ноћи, на позив јављају председници највећих кошаркашких клубова.

И, даље га каже води иста страст ка послу, па је међу најпозванијима да се дотакне и оних који грабе ка великој сцени. Један од њих је и члан Меге, Павле Бачко. Недавно је биран у најбољу петорку јуниорског првенства Европе, а својом играм многе подсјећа на Николу Јокића.

Мишко Ражнатовић данас брине о каријерама неких од најбољих играча на планети, али се не либи да проговори и онима који нису до краја остварили свој таленат.

С пажњом је пратио и све што се дешавало на минулом Европском првенству на којем репрезентација Србије није остварила зацртани циљ. Ипак, Ражнатовић хвали однос Светислава Пешића према играчима и очекује да истим путем настави Душан Алимпијевић.

Миодраг Ражнатовић у свом послу је стигао до трона, али је успио на том трону и да се задржи. Кључ је каже у посвећености, али и љубави ка ономе што радиш. Каже и да се води оном да посао увијек треба да остане посао и да је то, по њему, најбољи начин за продуктиван однос на релацији играч-агент од којег сви имају бенефита.

Подијели:

Таг:

Miško Ražnatović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

Кошарка

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

3 ч

0
Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Кошарка

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

3 ч

0
Мајкл Џордан открио зашто никада није пропуштао мечеве

Кошарка

Мајкл Џордан открио зашто никада није пропуштао мечеве

11 ч

0
Новак Ђоковић

Кошарка

Новаку Ђоковићу звиждали на Евролиги

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Виктор Орбан креће у турнеју широм земље

22

32

Миодраг Ражнатовић: Пешић је имао добар однос са играчима, Павле Бачко граби ка врху

22

22

Исплата подстицајних средстава за 200 пољопривредника

22

13

Централне вијести 29.10.2025.

22

09

Бошњаци желе обиљежавање наводног злочина у Грабовици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner