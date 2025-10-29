Миодраг Ражнатовић: Пешић је имао добар однос са играчима, Павле Бачко граби ка врху

Извор:
АТВ
29.10.2025
22:32
Коментари:0
Одавно га бије глас најбољег косаркаског агента у Европи који својим потезима диктира дешавања у магичном свијету под обручем. Миодраг Мишко Ражнатовић, превалио је пут од адвоката до човјека којем се, народски речено у по дана у по ноћи, на позив јављају председници највећих кошаркашких клубова.
И, даље га каже води иста страст ка послу, па је међу најпозванијима да се дотакне и оних који грабе ка великој сцени. Један од њих је и члан Меге, Павле Бачко. Недавно је биран у најбољу петорку јуниорског првенства Европе, а својом играм многе подсјећа на Николу Јокића.
Мишко Ражнатовић данас брине о каријерама неких од најбољих играча на планети, али се не либи да проговори и онима који нису до краја остварили свој таленат.
С пажњом је пратио и све што се дешавало на минулом Европском првенству на којем репрезентација Србије није остварила зацртани циљ. Ипак, Ражнатовић хвали однос Светислава Пешића према играчима и очекује да истим путем настави Душан Алимпијевић.
Миодраг Ражнатовић у свом послу је стигао до трона, али је успио на том трону и да се задржи. Кључ је каже у посвећености, али и љубави ка ономе што радиш. Каже и да се води оном да посао увијек треба да остане посао и да је то, по њему, најбољи начин за продуктиван однос на релацији играч-агент од којег сви имају бенефита.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму