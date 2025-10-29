Logo

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Кошаркаши Партизана поражени су вечерас од Хапоела из Тел Авива резултатом 97:84 у утакмици седмог кола Евролиге.

На "неутралном" терену у Софији црно-бијели су уписали четврти пораз, док израелски тим води на табели са учинком 6:1.

Хапоел је "преломио" меч крајем треће и почетком четврте четвртине и дошао до важног тријумфа.

Колин Малколм убацио је 17 поена, Дан Отуру 14, Антонио Блекнеј 13, Крис Џонс 12, Елаџа Брајант и Иш Ванрајт по 11, а Василије Мицић "само" 10 поена.

Стерлинг Браун био је најефикаснији код црно-бијелих са 19 поена, Двејн Вашингтон постигао је 15, а Тајрик Џонс 14.

Партизан за два дана дочекује Барселону, док Хапоел гостује Олимпијакосу.

