Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Извор:
Агенције
29.10.2025
21:41
Коментари:0
Кошаркаши Партизана поражени су вечерас од Хапоела из Тел Авива резултатом 97:84 у утакмици седмог кола Евролиге.
На "неутралном" терену у Софији црно-бијели су уписали четврти пораз, док израелски тим води на табели са учинком 6:1.
Хапоел је "преломио" меч крајем треће и почетком четврте четвртине и дошао до важног тријумфа.
Колин Малколм убацио је 17 поена, Дан Отуру 14, Антонио Блекнеј 13, Крис Џонс 12, Елаџа Брајант и Иш Ванрајт по 11, а Василије Мицић "само" 10 поена.
Стерлинг Браун био је најефикаснији код црно-бијелих са 19 поена, Двејн Вашингтон постигао је 15, а Тајрик Џонс 14.
Партизан за два дана дочекује Барселону, док Хапоел гостује Олимпијакосу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму