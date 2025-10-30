Logo

Данас славимо Светог пророка Осија: Вјерује се да ако урадите ово измолићете милост од Бога

30.10.2025

Српска православна црква и вјерници данас обележавају дан Светог пророка Осија, који пада тачно пред празновање великог црквеног празника посвећен Светом Луки.

Свети пророк Осија био је син Веиријин из племена Исахарова. Живео је и пророковао на преко 800 година прије Христова рођења. Речи његове богодухновене налазе се у књизи његовој која садржи 14 глава.

Укоравао је много Израиља и Јуду због идолопоклонства, прорицао казну Божју за гријехе, пропаст Самарије и Израиља због богоодступништва, али и милост Божју кољену Јудину.

Прорицао је укидање и престанак старозаветне жртве, и долазак Господа, и богатство дарова, које ће Он донијети Собом на земљу.

Живио је до у дубоку старост, и мирно се упокојио.

Обичај је у народу да се за овај дан издвоје овнови, који би се на Светог Луку 31. октобар) тјерали на овце како би знали каква их година чека. Такође на овај дан ваља се дати прилог за цркву како би се измолила милост од Бога и пророка за своју породицу, пише Курир.

