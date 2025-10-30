У овом случају уплата доприноса не утиче на пензију

Извор:
30.10.2025
Ових дана у фокусу јавности у Српској је износ минималне плате, али мање позната је чињеница да постоје ограничења максималне пензије коју грађани могу да примају.
Тачније, постоји плата изнад чијег износа послодавац беспотребно уплаћује веће доприносе, јер због тога нећете добити већу пензију.
Из Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање у одговору за БЛ портал објашњавају која је то максимална пензија и колику плату грађани морају примати да би је остварили.
"При обрачуну пензије постоји ограничење у утицају висине плате на износ пензије. Законом о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да годишњи лични коефицијент, који представља однос личне плате и просјечне плате у Републици Српској, може износити највише четири. То значи да висина плате веће од четири просјечне плате у одређеној години не утиче на висину пензије“, објашњавају из Фонда ПИО Републике Српске за БЛ портал.
Просјечна бруто плата у прошлој години износила је 2.146 марака. По тој рачуници, тренутни лимит је бруто плата од 8.584 марке, односно, нето плата од 5.300 КМ. Дакле, ако вам послодавац исплаћује плату већу од 5.300, уплата доприноса за плате веће од тог износа само је "бацање пара".
Као што је познато, износ пензије зависи од висине плата током радног вијека и дужине стажа осигурања, а у Фонду наводе и цифру законски највеће могуће пензије.
"Према подацима из статистичког билтена Фонда, тренутно највиша исплаћена пензија износи 3.547,30 КМ, док би теоретски највиша могућа пензија, уколико је осигураник 40 година радио са платом четири пута већом од просјечне, могла износити око 3.664,70 КМ“, објашњавају из Фонда.
С обзиром на ту рачуницу, пензији већој од 3.664 марке, уколико би ове године престали са радом, не би се могли надати ни они са екстремно високим платама. Посљедњи подаци Пореске управе Републике Српске објављени у јавности показују да су ове године у топ десет највећих плата били износи од 85.000 до 187.000 КМ.
