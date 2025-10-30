Logo

У овом случају уплата доприноса не утиче на пензију

Извор:

АТВ

30.10.2025

15:22

Коментари:

0
У овом случају уплата доприноса не утиче на пензију
Фото: АТВ

Ових дана у фокусу јавности у Српској је износ минималне плате, али мање позната је чињеница да постоје ограничења максималне пензије коју грађани могу да примају.

Тачније, постоји плата изнад чијег износа послодавац беспотребно уплаћује веће доприносе, јер због тога нећете добити већу пензију.

krajinapetrol

Економија

Руси спремили милионе за преузимање Крајинапетрола?

Из Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање у одговору за БЛ портал објашњавају која је то максимална пензија и колику плату грађани морају примати да би је остварили.

"При обрачуну пензије постоји ограничење у утицају висине плате на износ пензије. Законом о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да годишњи лични коефицијент, који представља однос личне плате и просјечне плате у Републици Српској, може износити највише четири. То значи да висина плате веће од четири просјечне плате у одређеној години не утиче на висину пензије“, објашњавају из Фонда ПИО Републике Српске за БЛ портал.

Просјечна бруто плата у прошлој години износила је 2.146 марака. По тој рачуници, тренутни лимит је бруто плата од 8.584 марке, односно, нето плата од 5.300 КМ. Дакле, ако вам послодавац исплаћује плату већу од 5.300, уплата доприноса за плате веће од тог износа само је "бацање пара".

Раденко Мирковић

БиХ

Мирковић: Не требају нам популистичке изјаве попут оне Бореновићеве да би дао накнаду у износу од 2.000 КМ

Као што је познато, износ пензије зависи од висине плата током радног вијека и дужине стажа осигурања, а у Фонду наводе и цифру законски највеће могуће пензије.

"Према подацима из статистичког билтена Фонда, тренутно највиша исплаћена пензија износи 3.547,30 КМ, док би теоретски највиша могућа пензија, уколико је осигураник 40 година радио са платом четири пута већом од просјечне, могла износити око 3.664,70 КМ“, објашњавају из Фонда.

С обзиром на ту рачуницу, пензији већој од 3.664 марке, уколико би ове године престали са радом, не би се могли надати ни они са екстремно високим платама. Посљедњи подаци Пореске управе Републике Српске објављени у јавности показују да су ове године у топ десет највећих плата били износи од 85.000 до 187.000 КМ.

Подијели:

Тагови:

Плата

Пензија

doprinosi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Повећава се несташица чипова у Њемачкој

Наука и технологија

Повећава се несташица чипова у Њемачкој

2 ч

0
Руски војници

Свијет

Владимир Путин наредио војсци прекид ватре

2 ч

0
Потврђена оптужница за тероризам: Армел пријетио да ће разнијети џамију

Хроника

Потврђена оптужница за тероризам: Армел пријетио да ће разнијети џамију

2 ч

0
Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

Сцена

Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

2 ч

0

Више из рубрике

Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

Друштво

Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

5 ч

0
Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

Друштво

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

5 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

5 ч

0
Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

Друштво

Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

"Оружје судњег дана" без премца у свијету: Шта је "посејдон"?

16

54

Почела магнетна олуја на Земљи

16

53

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

16

49

Савјет министара усвојио информацију: Више од 4 милиона за објекат у Њујорку

16

46

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner