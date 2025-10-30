Повећава се несташица чипова у Њемачкој

30.10.2025
15:10
Коментари:0
Несташица чипова, односно материјала за произвођаче електронских и оптичких производа у Њемачкој повећана је у октобру, објавио је институт ИФО.
Институт наводи да је 10,4 одсто анкетираних компанија пријавило проблеме у набавци поменутих материјала, у поређењу са 7,0 одсто у јулу и 3,8 одсто у априлу.
Вођа истраживања Клаус Волрабе истакао је да "механизми контроле и трговинска ограничења за ријетке земне елементе узимају данак".
"Ако се овај тренд настави и погорша, то ће такође негативно да утиче на економски раст", наводи он.
У производњи у цјелини, само 5,5 одсто компанија пријавило је проблеме са снабдијевањем, док је у јулу то било 5,8 одсто, што је знатно испод дугорочног просјека од 15 одсто.
(б92)
