"Пола свијета" остало без интернета

29.10.2025

17:40

"Пола свијета" остало без интернета

Амазонов AWS и Мајкростофтов Азуре, два највећа свјетска провајдера cloud сервиса, истовремено су погођени прекидима у раду, што је изазвало широко распрострањене интернет поремећаје у бројним свјетским великим компанијама.

Према подацима сајта Downdetector, проблеми су почели око 11:30 по источноамеричком времену, када је дошло до наглог пораста пријава корисника који нису могли да приступе сервисима, веб-сајтовима или апликацијама повезаним на cloud.

Прекид у раду очигледно погађа десетине платформи које зависе од ових cloud мрежа, укључујући Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco i Kroger.

Чак и популарни алати за програмере и обраду података, као што су Blackbaud и Minecraft, имају проблема са повезивањем.

Downdetector приказује оштре скокове у пријавама проблема и за AWS и за Microsoftove производе, потврђујући да се не ради о изолованим инцидентима.

Истовремени квар AWS-а и Азуре-а посебно је забрињавајући, јер ове двије компаније чине окосницу глобалне интернет инфраструктуре, задужене за хостовање свега, од трговине и забаве до пословних операција и cloud складиштења података.

Фрустрирани корисници преплавили су друштвене мреже како би изнијели своје незадовољство. Један корисник на платформи X написао је:

"Прво падне AWS, сад и Азуре. Обожавам кад пар великих компанија посједује пола интернета!!!"

Ово је други велики прекид у раду AWS-а у мање од 10 дана, што поново покреће забринутост због крхкости интернет оквира који у великој мјери зависи од неколико cloud гиганата.

(Телеграф.рс/Дејли мејл)

интернет

