Кућни робот Нео пере суђе, слаже веш и прича вицеве

Домаћица Нео односно кућни робот, обавља свакодневне кућне послове, али према онима који су пробали ово достигнуће, кажу да је споро, а његови творци га бране говорећи да „нико није савршен“.
Норвешко-америчка технолошка компанија „1X“ представила је новог кућног робота с вјештачком интелигенцијом под именом „Нео“, који је доступан за поручивање и који би, према наводима произвођача, требало да преузме свакодневне кућне послове и омогући корисницима да се посвете „ономе што је заиста важно“.
Робот Нео, који се испоручује с перивом, плетеном одећом и замењивим ципелама, може да помаже у кућним пословима попут слагања веша и пуњења машине за судове, пренијела је Фламанска радио-телевизија (ВРТ).
Захваљујући АИ систему, способан је и да одговара на питања, прича вицеве или чак плеше, приказано је у промотивном видеу на мрежи X.
Цијена овог хуманоидног робота износи 20.000 долара, односно око 17.200 евра, а засад се продаје само на територији Сједињених Америчких Држава. Ако Нео наиђе на задатак који не може сам да обави, корисник може да активира тзв. „експертски режим“.
Тада запослени из компаније 1X „гледају кроз очи робота“ и даљински га усмјеравају, при чему се његова вјештачка интелигенција додатно усавршава за будуће задатке.
Ипак, тестови показују да Нео још није савршен. Једна новинарка, која је робота тестирала један дан, навела је да му је за пражњење машине за судове потребно готово пет минута, док му доношење флашице воде траје дуже од једног минута.
"Није баш надљудски како се тврди", оцијенила је она.
Директор компаније „1X“, истакао је да су мале несавршености дио концепта.
"То је најкориснији облик неспретности. Ако ми Нео само правилно сложи чаше у ормар, бићу задовољан. Циљ није савршенство, већ практичност", рекао је он.
Објаснио да ће се способности робота брзо побољшавати прикупљањем нових података од корисника. Ипак, признао је да запослени компаније могу да имају увид у рад робота, што је упоредио са „принципом велике сестре“.
"Сви знамо за израз ‘Велики брат вас посматра’, али наш робот функционише као ‘Велика сестра’, он посматра да би помогао, не да би контролисао", закључио је.
Корисници, међутим, могу сами да ограниче приступ подацима и да означе зоне у дому у које Нео не смије да улази.
"Поштујемо приватност. Чак и ако би покушао, Нео не може да уђе у забрањене просторије, а нико не може да приступи вашем роботу без ваше дозволе – нагласио је директор компаније и додао да куповина Нео робота подразумева прихватање „друштвеног уговора“, корисници пристају на дељење података који су потребни за унапређење система, пише Танјуг.
На друштвеним мрежама појавиле су се бројне реакције, од којих су многе скептичне.
"Ово је нова врста ропства“ и ‘Овако вас једног дана робот убије у сну", неки су од коментара.
"Технички, робот би то могао, али ни један уређај у вашем дому није потпуно безопасан. Нео је програмиран тако да не може да подиже тешке, вреле или оштре предмете. Систем безбједности је вишеслојан", напоменуо је директор, пише Б92.
