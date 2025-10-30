Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

30.10.2025
11:17
Српска православна црква (СПЦ) сутра ће прослављати Светог апостола и јеванђелисту Луку и Светог Петра Цетињског. Свети апостол Лука је рођен у Антиохији. У младости је студирао грчку филозофију, медицину и сликарство.
У вријеме Христовог деловања на земљи, Свети Лука је дошао у Јерусалим, гдје је видио Спаситеља лицем у лице, чуо његову спасоносну науку и био свједок његових чудесних дјела. Поверовавши у Господа, Свети Лука је уврштен у седамдесет апостола.Заједно са Клеопом видио је васкрслог Господа на путу за Емаус. Након силаска Светог Духа на апостоле, Лука се вратио у Антиохију и постао колега апостола Павла.
Свети Лука је живот окончао у 84. години када га, како је записао владика Николај Велимировић, „злобни идолопоклоници ударише на муке, Христа ради, и објесише о маслину у граду Тиви“. У 4. веку нарочито се прочуло мјесто гдје су почивале часне мошти светога Луке, због исцељивања која су се збивала од њих. Посебно исцјељивање од болести очију. Сазнавши о томе цар Констанције, сина цара Константина, послао је управника Египта Артемија да мошти светога Луке пренесе у престоницу, у Цариград, што је и било учињено веома свечано.
Позната је изрека: „Иде Лука, тамо има вука“. С друге стране, и зима је ту, куца на врата. Каже се: „Свети Лука, снег до кука“. Зато се треба припремити што прије. На југу Србије први гост који на Лучиндан уђе у кућу предвиђа каква ће бити зима или година. У Црној Гори кажу да је дуга на небу појас Светог Луке. Свети Лука моли Бога за нас!
У 4. вијеку посебно се прочуло место гдје су почивале преподобне мошти светог Луке, због исцјељења које се од њих одвијало. Посебно лијечење очних болести. Сазнавши за то, цар Констанције посла намјесника Египта Артемија да пренесе мошти Светог Луке у престоницу Цариград, што је учињено веома свечано.
Црква сутра обиљежава помен још једног светитеља, истина је много новијег датума.
Свети Петар Цетињски живио је крајем 18. и почетком 19. вијека у Црној Гори. Године 1784. постао је митрополит и господар црногорски. Црква памти, а народ посебно слави, његову побједу над Наполеоновом војском у Боки и Далмацији. Свој живот је посветио борби против непријатеља и помирењу спорних питања у Црној Гори.
Његове чудотворне мошти почивају у Цетињском манастиру. Иако су представници двије различите епохе, и Лука и Петар, својим делима задужили Православље. Зато је празник у православном календару обиљежен црвеним словом и није прикладно бавити се тешким пословима, пише Нај жена.
