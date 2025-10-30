Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Извор:
СРНА
30.10.2025
11:09
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је у току истрага о пожару у МОЛ-овој рафинерији у Сазхаломбати, не искључујући да је инцидент изазван спољним фактором.
Орбан је рекао да се још не зна шта је изазвало пожар, да ли је у питању несрећа, квар или спољни напад.
"Синоћ сам чуо извјештај министра унутрашњих послова о инциденту у рафинерији нафте у Сазхаломбати. Истрага је у пуном јеку", објавио је Орбан на друштвеним мрежама.
Национална генерална дирекција за управљање катастрофама саопштила је раније да се пожар догодио касно 20. октобра у МОЛ-овој рафинерији "Дунав" у Сазхаломбати.
Готово 50 ватрогасаца радило је током цијеле ноћи на обуздавању пожара.
