Logo

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Извор:

СРНА

30.10.2025

11:09

Коментари:

0
Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је у току истрага о пожару у МОЛ-овој рафинерији у Сазхаломбати, не искључујући да је инцидент изазван спољним фактором.

Орбан је рекао да се још не зна шта је изазвало пожар, да ли је у питању несрећа, квар или спољни напад.

"Синоћ сам чуо извјештај министра унутрашњих послова о инциденту у рафинерији нафте у Сазхаломбати. Истрага је у пуном јеку", објавио је Орбан на друштвеним мрежама.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Три хороскопска знака очекује добитак

Национална генерална дирекција за управљање катастрофама саопштила је раније да се пожар догодио касно 20. октобра у МОЛ-овој рафинерији "Дунав" у Сазхаломбати.

Готово 50 ватрогасаца радило је током цијеле ноћи на обуздавању пожара.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

rafinerija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три хороскопска знака очекује добитак

Занимљивости

Три хороскопска знака очекује добитак

22 мин

0
Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла

Кошарка

Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла

24 мин

0
Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

Република Српска

Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

25 мин

0
У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Хроника

У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

25 мин

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Ратна психоза захватила западну Европу

35 мин

0
Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

39 мин

0
Мапа ваздушних напада и ПВО

Свијет

Бруталан одговор Русије: Украјина се не види од Кинжала и Шахида

53 мин

0
Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

Свијет

Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner