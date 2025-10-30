Владимир Путин наредио војсци прекид ватре

Извор:
Курир
30.10.2025
15:09
Руски предсједник Владимир Путин наложио је данас Министарству одбране прекид ватре у зони у којој су опкољене украјинске снаге, како би био обезбијеђен пролаз за стране новинаре, па и оне из Украјине.
"Министарство одбране Русије добило је наређење од Врховног команданта Руске Федерације да обезбиједи неометан пролаз страних новинара, укључујући и украјинске новинаре приликом њиховог обраћања команди Оружаних снага Украјине, ради посјете зонама блокаде украјинских снага у Красноармејску, Димитрову и Купјанску", навели су у министарству, преноси "Курир".
Команда је спремна да привремено прекине борбене активности у тим зонама.
"Команда је спремна, по потреби, да прекине борбене активности на пет-шест сати у наведеним зонама, као и да обезбиједи коридоре за неометан улазак и излазак група представника страних медија", наводи се у саопштењу.
Прилику за посету области у којој су окружене Оружане снаге Украјине имаће, између осталих, и новинари из Украјине, наводе РИА Новости.
