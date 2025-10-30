Logo

Владимир Путин наредио војсци прекид ватре

Извор:

Курир

30.10.2025

15:09

Коментари:

0
Руски војници
Фото: Министарство одбране Русије

Руски предсједник Владимир Путин наложио је данас Министарству одбране прекид ватре у зони у којој су опкољене украјинске снаге, како би био обезбијеђен пролаз за стране новинаре, па и оне из Украјине.

"Министарство одбране Русије добило је наређење од Врховног команданта Руске Федерације да обезбиједи неометан пролаз страних новинара, укључујући и украјинске новинаре приликом њиховог обраћања команди Оружаних снага Украјине, ради посјете зонама блокаде украјинских снага у Красноармејску, Димитрову и Купјанску", навели су у министарству, преноси "Курир".

sud bih ilu

Хроника

Потврђена оптужница за тероризам: Армел пријетио да ће разнијети џамију

Команда је спремна да привремено прекине борбене активности у тим зонама.

"Команда је спремна, по потреби, да прекине борбене активности на пет-шест сати у наведеним зонама, као и да обезбиједи коридоре за неометан улазак и излазак група представника страних медија", наводи се у саопштењу.

Прилику за посету области у којој су окружене Оружане снаге Украјине имаће, између осталих, и новинари из Украјине, наводе РИА Новости.

Владимир Путин

Русија

Украјина

