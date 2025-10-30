Logo

Шулић: Одлична прилика да представимо потенцијале Српске

30.10.2025

14:46

Шулић: Одлична прилика да представимо потенцијале Српске

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је да је 18. Верона економски форум, који се одржава у Истанбулу, добра прилика да буду представљени потенцијали и туристички производи Српске.

"Сутра ћу на пленарном засједању имати презентацију Републике Српске", рекао је Шулић.

Шулић је истакао да ће Српска презентовати своје потенцијале инвеститорима из Русије, Турске, Италије, али и осталих земаља учесница овог дводневног догађаја.

Он је навео да позив за учешће на Форуму потврђује одличне односе које предсједник Милорад Додик и Влада Републике Српске, на челу са премијером Савом Минићем, имају са Русијом и осталима који желе да буду слободни и инвестирају, али и да уважавају ставове и интересе Српске, саопштено је из ресорног министарства.

Тема 18. Верона економског форума, који се одржава данас и сутра у Истанбулу, јесте "Нова енергија за нове економске реалности".

