Продат Лукоил - познато ко је нови власник

30.10.2025

Руски произвођач нафте Лукоил ПЈСЦ, који је под америчким санкцијама, прихватио је понуду кипранског трговца енергентима Гунвор Груп за куповину његове фирме Лукоил Интернешнал ГмбХ са сједиштем у Аустрији, која је власник фирме Лукоил Србија.

Лукоил Интернатионал ГмбХ поседује међународну имовину Лукоил Групе.

Лукоил је претходно најавио планове за продају својих међународних операција након што је прошле недјеље погођен америчким санкцијама.

Гунвор је доставио понуду за Лукоил Интернешнал, коју је компанија прихватила, уз обавезу да неће преговарати са другим потенцијалним купцима, наводи се у саопштењу Лукоила.

Договор је подложан одобрењу америчке владе.

Лукоил Србија д.о.о, кћерка-предузеће ПЈСЦ "ЛУКОИЛ" је друштво са ограниченом одговорношћу за промет нафтних деривата и заузима друго мјесто по броју бензинских станица на тржишту Републике Србије, наведено је на сајту компаније.

У компанији "ЛУКОИЛ СРБИЈА" д.о.о. ради око 180 запослених, а кроз партнерску - дилерску мрежу компанија запошљава још око 800 људи.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" д.о.о. послује кроз мрежу од 112 активних бензинских станица широм Србије, као и два нафтна складишта у Дољевцу и Остружници.

Амерички предсједник Доналд Трамп увео је 22. октобра санкције Русији због рата у Украјини које су усмјерене на нафтне компаније Лукоил и Росњефт.

Како је саопштио Лукоил, закључење обавезујућег уговора о трансакцијиса Гунвором зависи од испуњења претходних услова, укључујући добијање ОФАЦ дозволе од стране купца, као и свих других релевантних лиценци, дозвола и одобрења у одговарајућим јурисдикцијама.

''По потреби, стране планирају да поднесу захтјев за продужење постојеће ОФАЦ лиценце и евентуално додатних лиценци, како би се обезбиједило несметано функционисање међународних средстава и њиховог банкарског пословања до завршетка трансакције'', додаје се у саопштењу, преноси "Телеграф".

Лукоил је најинтернационалнији међу руским нафтним гигантима, са пословима истраживања и производње у бившим совјетским земљама попут Казахстана, Узбекистана и Азербејџана, као и у Египту, Уједињеним Арапским Емиратима и западноафричким државама Гани, Нигерији, Камеруну и Конгу.

