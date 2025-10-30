Logo

Додик: Компанија "Орао" важан стуб економије и индустрије Српске

СРНА

30.10.2025

09:25

Фото: Борислав Здриња

Предсједник Милорад Додик честитао је компанији "Орао" из Бијељине 81 годину рада, истичући да је "Орао" континуираним развојем и квалитетом постао лидер у својој области, представљајући важан стуб економије и индустрије Републике Српске.

Додик је нагласио да га посебно радује чињеница да у овој компанији увијек имају јасне циљеве пословања и да доприносе запошљавању и развоју младих стручњака, чиме се обезбјеђује континуитет професионалности и квалитета.

"Директору Марку Мркајићу и свим запосленима компаније "Орао" из Бијељине упућујем честитке поводом 81. годишњице рада. Вјерујем да ћете, захваљујући вашем тимском раду, иновацијама и упорности, у наредним годинама на нашем и иностраном тржишту наставити са успјешним пословањем", поручио је Додик.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Укидањем санкција званично легализована борба за Српску

Компанија "Орао" из Бијељине обиљежиће данас 81 годину постојања, чиме још једном потврђује посвећеност традицији, развоју и континуитету у области авио-индустрије, као и захвалност свима који су током осам деценија градили углед и успјех ове компаније.

Милорад Додик

