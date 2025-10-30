Додик: Компанија "Орао" важан стуб економије и индустрије Српске

Извор:
Предсједник Милорад Додик честитао је компанији "Орао" из Бијељине 81 годину рада, истичући да је "Орао" континуираним развојем и квалитетом постао лидер у својој области, представљајући важан стуб економије и индустрије Републике Српске.
Додик је нагласио да га посебно радује чињеница да у овој компанији увијек имају јасне циљеве пословања и да доприносе запошљавању и развоју младих стручњака, чиме се обезбјеђује континуитет професионалности и квалитета.
"Директору Марку Мркајићу и свим запосленима компаније "Орао" из Бијељине упућујем честитке поводом 81. годишњице рада. Вјерујем да ћете, захваљујући вашем тимском раду, иновацијама и упорности, у наредним годинама на нашем и иностраном тржишту наставити са успјешним пословањем", поручио је Додик.
Компанија "Орао" из Бијељине обиљежиће данас 81 годину постојања, чиме још једном потврђује посвећеност традицији, развоју и континуитету у области авио-индустрије, као и захвалност свима који су током осам деценија градили углед и успјех ове компаније.
